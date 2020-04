13:16 Uhr

Corona: „Frisch gestrichen“ gibt Wohnzimmerkonzert

Passend zur derzeitigen Situation spielt das Orchester "Frisch gestrichen" bei seinem Wohnzimmerkonzert das Stück "Et maintenant" ("Und jetzt").

Das Mindelheimer Orchester "Frisch gestrichen" begegnet dem coronabedingten Auftrittsverbot mit einem Konzert per Video-Konferenz. Und getanzt wird auch.

Weil auch für die Musiker des Mindelheimer Orchesters „Frisch gestrichen“ derzeit nicht an gemeinsame Proben zu denken ist, haben sie aus der Not eine Tugend gemacht und per Videokonferenz jeder für sich und doch alle gemeinsam ein Wohnzimmerkonzert gegeben. Zu hören ist das Stück „Et maintenant“ von Gilbert Becaud, zu deutsch: „Und jetzt“. Man könnte auch sagen: „Und jetzt erst recht!“

Das Mindelheimer Ensemble "Frisch gestrichen" gibt ein Wohnzimmerkonzert. Video: Franziskus Steber

Neben der Musik verleiht Laura Tiffany Schmid dem Stück mit ihrem Tanz eine neue Dimension. Als Regisseur und Techniker des Projekts, das von der Mindelheimer Zeitung unterstützt wurde, fungierte Franziskus Steber von sam soundandmore.





