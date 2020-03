vor 25 Min.

Corona: Internet-Betrug mit Desinfektionsmittel

Ein Käufer ist einem Betrüger auf den Leim gegangen. Die Polizei Mindelheim warnt vor weiteren Gaunereien.

Desinfektionsmittel ist derzeit kaum zu bekommen. Ein Mann aus Pfaffenhausen wurde auf einer Auktionsplattform im Internet fündig und griff zu. 45 Euro überwies er für einen Liter Desinfektionsmittel. Das war am 17. März.

Am Samstag, 28. März, erstattete der Mann dann Anzeige, denn die Ware kam nicht, stattdessen ein Hinweis des Plattformbetreibers, dass der Käufer einem Betrüger auf den Leim gegangen sei. Das Geld, überwiesen auf ein Konto in Düsseldorf, war da schon weg. Das berichtete am Sonntag die Polizei Mindelheim, verbunden mit der Warnung, dass vermutlich verschiedene Betrugsvarianten mit Desinfektionsmittel im Internet kursieren, ebenfalls für Schutzausrüstung vor einer Ansteckung mit dem neuartigen Coronavirus. (m.he)

