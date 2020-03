vor 31 Min.

Corona: Kaviar oder Ravioli in der Quarantäne?

Lieber Kaviar oder Dosenravioli? Diese Frage stellt sich unser Autor, für den Fall, dass ihn das Corona-Virus in Quarantäne zwingen würde.

Unser Autor macht sich so seine Gedanken, was er auftischen könnte, wenn ihn der Corona-Virus dazu zwingen würde, zwei Wochen lang das Haus zu hüten.

Von Oliver Wolff

Man stelle sich vor, 14 Tage lang das Haus nicht verlassen zu dürfen. Was also den ganzen Tag tun, ohne dass einem die Decke auf den Kopf fällt? Es gibt ja Dinge, die ohnehin gemacht werden müssten: zum Beispiel die Steuererklärung oder der Frühjahrsputz. Von Langeweile sollte keine Rede sein.

Andererseits, erkrankt man im Laufe der Tage doch an Corona, scheinen ja die Tage eh gezählt zu sein – zumindest der weltweiten Hysterie nach. Wozu noch Unangenehmes machen statt sich die Zeit versüßen, etwa kulinarisch?

Was, wenn man gar nicht mit dem Corona-Virus infiziert wird?

Der Plan: Das verstaubte Kochbuch aus dem Regal holen und ein leckeres Fünf-Gänge-Menü für die Liebste und sich selbst nachkochen. Dafür hat man ja sonst keine Zeit. Schnell zum Supermarkt fahren und die nötigen Zutaten besorgen, bevor andere auf die gleiche Idee kommen.

Doch was, wenn man wider Erwarten nicht infiziert wird? Dann hat man Kaviar und Schampus umsonst besorgt. Lieber nur die Dose Ravioli für alle Fälle besorgen. Aber Moment mal, die Idee hatten wohl auch schon andere. (Wie unser Autor darauf kommt, lesen Sie hier: Corona: Halb leere Regale und keine Panik an den Schulen in Mindelheim )

Themen folgen