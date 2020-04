15:39 Uhr

Corona: Kein Notkrankenhaus im ehemaligen Möbelhaus

Plus Was die Regierung zu den Gerüchten sagt. Es geht um die ehemalige Asylbewerber-Erstaufnahme. Hoteliers bieten leere Häuser für Notfallplan an.

Entgegen anderslautender Gerüchte plant die Regierung von Schwaben derzeit nicht, das ehemalige Möbelhaus im Gewerbegebiet zu einem Corona-Notkrankenhaus umzufunktionieren. Das teilt Pressesprecher Karl-Heinz Meyer auf Anfrage unserer Redaktion mit. Die Regierung von Schwaben ist Mieter des Gebäudes. Geplant war ursprünglich, dieses als Erstaufnahmeeinrichtung für Asylbewerber zu nutzen, momentan steht das ehemalige Möbelhaus leer. Ein Notfallplan von Bund und Ländern sieht unter anderem aktuell leerstehende Hotels als Notkrankenhäuser während der Corona-Pandemie vor.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Lesen Sie dazu auch: Corona-Krise: In Bad Wörishofen schließen über 100 Hotels Für diesen Notfallplan haben zwischenzeitlich auch mehrere Hoteliers aus Bad Wörishofen ihre nun leer stehenden Häuser angeboten. Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker sagte unserer Redaktion auf Nachfrage, derzeit gebe es noch keine Rückmeldung oder gar Anforderung der Regierung. (cup, m.he) Mehr zum Thema: Corona: Kurstadt drohen Millionenverluste

Themen folgen