30.03.2020

Corona-Krise: Meist reicht gutes Zureden der Beamten

Plus Die verschärften Ausgehregeln wollen beachtet werden. Die Polizei geht nach eigener Aussage mit Fingerspitzengefühl vor.

Was ist noch erlaubt in der Corona-Krise? Was bewegt die Menschen?Wer kontrolliert all die Beschränkungen? Besonders heiß laufen in diesen Tagen die Telefone bei der Polizei. Die wichtigsten Fragen und Antworten hat Mindelheims Polizeichef Gerhard Zielbauer zusammengefasst.

Wie kontrolliert die Polizei die Ausgangsbeschränkungen? Gerhard Zielbauer: Wir setzen Schwerpunkte, achten auf die Verhältnismäßigkeit und versuchen in unserer Kommunikation zu deeskalieren. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gehen Sie Patrouille durch das Stadtgebiet? Welche Stellen nehmen Sie genauer unter die Lupe? Wir bestreifen unseren Inspektionsbereich wie immer. Kritische Örtlichkeiten, wie Spielplätze, Sportstätten und bekannte Treffpunkte wie Tankstellen kontrollieren wir dabei speziell. Wir wollen und müssen dabei „Ausweichpartys“ verhindern. Wir stehen dabei in engem Kontakt mit der Gemeinde und dem Landratsamt. Haben Sie dafür genügend Personal? Für die Polizei gibt’s ja nicht nur Corona. Das „Tagesgeschäft“ mit Verkehrsunfällen und Straftaten geht weiter. Wir müssen dabei unsere Schwerpunkte und das zur Verfügung stehende Personal flexibel setzen. Aber es gilt wie immer: bei Notfällen - rufen Sie die 110. Noch eine Bitte: Bei Fragen rund um Corona, sehen Sie zuerst auf den Plattformen im Internet nach. Dort gibt es die passenden Antworten auf Ihre Fragen oder nutzen Sie das Bürgertelefon 08261/995-406. Es hilft uns, dass die Notrufleitungen frei gehalten werden. Es besteht auch die Möglichkeit der Online-Anzeige bei bestimmten Delikten. Welche Strafen können die Betroffenen erwarten oder gibt es erst einmal nur Verwarnungen? Es wird immer zuerst das Gespräch gesucht und an die Vernunft appelliert. Es hilft vielleicht manchmal nicht – dann wird verwarnt oder eine Anzeige geschrieben. Es gibt keine Toleranz für die Unbelehrbaren. Was sehen Sie an dieser Beschränkung besonders kritisch und heißen Sie diese für gut? Es bedarf in den kommenden Tagen und Wochen viel Fingerspitzengefühl der Einsatzkräfte, weil oftmals Einzelfallentscheidungen in Zusammenhang mit den Ausgangsbeschränkungen getroffen werden müssen. Wir sind alle Bürger – zwar in Uniform, wie die Ärzte, Krankenschwestern, Rettungsdienstler, Feuerwehrler und viele andere. Wir leisten alle unseren Dienst am Mitbürger und da macht das Virus sicherlich keinen Halt. Wir müssen auf die Eigensicherung gerade jetzt besonders stark achten. Die aktuelle Lage ist nicht gut, aber die Maßnahmen die getroffen werden mussten und vielleicht noch getroffen werden müssen, sind alternativlos. Wo meinen Sie, hält sich die Bevölkerung am wenigsten an diese Vorschrift? Nach den bisherigen Feststellungen hat sich die Bevölkerung größtenteils an die Empfehlungen beziehungsweise Vorschriften der Allgemeinverfügung gehalten. Wir mussten bis jetzt keine Anzeige aufnehmen. Es konnte alles mit einer vernünftigen Kommunikation geregelt werden. Was passiert, wenn ein Beamter der Dienststelle mit dem Virus erkrankt? Wird die Dienststelle geschlossen? Es erfolgen die erforderlichen Maßnahmen in Absprache mit dem Präsidium und dem Gesundheitsamt. Grundsätzlich gelten die gleichen Vorschriften wie für alle anderen Menschen auch. Wie sind die polizeilichen Befugnisse im Katastrophenfall geregelt – sind die jetzt größer? Die Befugnisse der Polizei richten sich auch im Katastrophenfall immer nach den Vorschriften des Polizeiaufgabengesetzes sowie der Strafprozessordnung. Die Ausrufung des Katastrophenfalls hat vor allem Auswirkungen auf die Anordnungskompetenzen der zuständigen Katastrophenschutzbehörden. (mz)

