06:00 Uhr

Corona-Krise lässt das Türkheimer Waaghaus kalt

Was hat das altehrwürdige Türkheimer Waaghaus schon alles überstanden in den gut 400 Jahren seit seiner Errichtung: Derzeit werden die Anbauten für den neuen Veranstaltungssaal für 100 Personen und den Küchenanbau hochgezogen. Und alles läuft reibungslos.

Plus Die Arbeiten laufen planmäßig, derzeit werden die Anbauten für den neuen Saal und den Küchentrakt hochgezogen. Nur die Kälte sorgt für Unterbrechungen.

Von Alf Geiger

Mehr als 400 Jahre hat das Waaghaus im Ortskern von Türkheim schon auf dem Buckel und hat in dieser Zeit den 30-jährigen Krieg ebenso überdauert wie zwei Weltkriege. Was kann so einem altehrwürdigen Projekt da schon eine weltweite Pandemie anhaben? Offenbar nichts, denn die Bauarbeiten laufen planungsgemäß und reibungslos und werden nur durch die Winterferien der Handwerkerfirmen und die aktuelle Eiseskälte kurz unterbrochen.

Das Türkheimer Waaghaus stammt aus dem Jahr 1599

Wer derzeit einen Blick auf das Waaghaus und den Fortschritt der Renovierungsarbeiten werfen will, muss zur Rückseite gehen und durch die Sichtschutzplanen spitzeln, die rundherum aufgestellt wurden. Und siehe da: Die Mauern für den Anbau des Veranstaltungssaales auf der Nordseite für rund 100 Personen sind schon erkennbar und auch auf der Westseite, direkt neben der Kirchenmauer, wird schon der neue Küchentrakt hochgezogen.

Lesen Sie dazu auch:

Waaghaus - Chronologie eines Türkheimer Langzeit-Projektes 1 / 20 Zurück Vorwärts Das Waaghaus in Türkheim wurde vor gut 400 Jahren ursprünglich als Holzständerbau mit Wirtschaftsteil und Stadl errichtet. Die Erbauungszeit lässt sich nicht genau datieren; in den Grundbeschreibungen von 1781 wird das Anwesen als herrschaftlicher ½ Hof beschrieben.

Im MZ-Archiv taucht das Thema Waaghaus am 20. Januar 2007 auf: Im Bauausschuss des Gemeinderates wird über das „Waaghaus“ diskutiert. Anfang Februar 2007 entscheidet der Gemeinderat dann, 70.000 Euro in ein neues Dach zu investieren.

Am 11. November 2009 meldet sich die Ortsgruppe von Bündnis 90/Die Grünen zu Wort und macht deutlich, dass sie das historische Gebäude für erhaltenswert hält und unbedingt retten will.

Bei der Bürgerversammlung 2009 macht sich der damalige Bürgermeister Bihler für das Waaghaus stark: Es sollte nicht verkauft, sondern vom Markt genutzt werden, war die Meinung der Bürger, berichtete die MZ am 25. November 2009.

Bewegung beim Waaghaus“ titelt die MZ im März 2010. Ein Kaufinteressent habe sich bei der Gemeinde gemeldet, der das historische Gebäude für Wohnzwecke nutzen und dort mit seiner Familie einziehen möchte.

„Interessent fürs Waaghaus springt ab“, vermeldet die MZ am 1. Juni 2010. Der potenzielle Käufer sei das Warten auf Gutachten leid gewesen.

Neue Bewegung im Dauerthema Türkheimer Waaghaus dann im Januar 2011: Ein neuer Interessent für das unter Denkmalschutz stehende Gebäude im Türkheimer Ortskern habe sich gemeldet.

Bei der Bürgerversammlung im März 2013 macht Kämmerer Claus-Dieter Hiemer klar: Das Waaghaus sollte nicht verkauft werden, sondern vielmehr zur Bastelwerkstatt für Senioren umgebaut werden.

Im Dezember 2013 beschließt der Marktgemeinderat, das Waaghaus nicht zu verkaufen. Auf einer Klausurtagung des Rates solle über die Zukunft des Hauses weiter beraten werden. Der damalige Bürgermeister Sebastian Seemüller wollte einen Ideenabend einberufen, um weitere Nutzungsmöglichkeiten auszuloten. Parallel sollte aber auch weiter im Internet der Verkauf des Hauses vorangetrieben werden.

Das Waaghaus wird nicht verkauft, hieß es dann im Dezember 2014. Die Räte wollten ein Haus der Begegnung mitten in Türkheim schaffen.

Im Mai 2016 wurde das Waaghaus dann zum Thema im Bürgermeisterwahlkampf: „Am Waaghaus scheiden sich die Geister“, so die MZ damals. Christian Kähler (nominiert von CSU und SPD) plädierte für die Sanierung eine gute Nutzung. Sein Gegenkandidat Oliver Briemle (FW) sah keine Lösung für eine Nutzung des denkmalgeschützten Hauses.

Im August 2016 meldet sich dann ein möglicher Betreiber für das Waaghaus: Der Sieben-Schwaben-Verein (VHS) zeigte großes Interesse und stellt sein Konzept vor.

„Beim Waaghaus legt der Staat noch großzügig was drauf“ meldet die MZ dann im Juli 2017. Aus Bundesmitteln bekomme die Gemeinde 1,2 Millionen Euro für die Sanierung.

Drei Planungsvarianten wurden vom Architekturbüro Kern (Mindelheim) ausgearbeitet und im Februar 2018 dem Gemeinderat vorgestellt. Letztlich entschied sich der Gemeinderat nach mehreren, teils heftigen und emotionalen Diskussionen, für die Variante mit einem großen Erweiterungsbau. Die Baukosten wurden mit rund 1,75 Millionen Euro beziffert.

Zwischen 1,7 und 1,9 Millionen Euro werde die Sanierung des historischen Waaghauses in der Türkheimer Ortsmitte kosten, berichtete die MZ im Oktober 2018. Davon muss die Gemeinde rund 700.000 Euro aus eigener Kasse übernehmen. Ursprünglich war der Gemeinderat von einem Eigenanteil von 350.000 Euro ausgegangen.

Das Waaghaus wird weiter saniert, entschied der Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit und lehnte den Antrag der FW auf einen Planungsstopp im November 2018 ab. Zuvor war im Gemeinderat energisch und emotionsgeladen um das Für und Wider gerungen worden.

Hat die im März 2019 bei Abbrucharbeiten entdeckte, historische Kirchhofmauer Auswirkungen auf die Sanierung des Waaghauses?

Architekt und Kreisheimatpfleger Peter Kern sieht Anfang April 2019 in der Waaghaus-Sanierung einen Mehrwert für Türkheim.

Mit der Verabschiedung des Bauantrags im Juli 2019 macht die Marktgemeinde jetzt den Weg für die Renovierung des historischen Anwesens samt Anbau endgültig frei.

Im September 2019 gibt der damalige Bauminister Hans Reichhart (CSU) den offiziellen Startschuss für die Umbauarbeiten. Zur Finanzierung der neuen Begegnungsstätte steuern Freistaat und Bund rund 1,6 Millionen Euro bei. Die restliche Summe für das mit insgesamt 1,9 Millionen Euro veranschlagte Projekt muss die Marktgemeinde selbst aufbringen.

Wenn alles so flüssig weiter geht, dann rechnet die Gemeinde Türkheim mit dem Abschluss der Bauarbeiten im Sommer des nächsten Jahres. Entsprechend zufrieden ist auch Bürgermeister Christian Kähler: „Aktuell ist alles im Zeitplan, es gibt keine Verzögerungen. Es gibt keine Veränderungen, die Zuschüsse fließen nach Abschluss der Bauarbeiten und Vorlage aller Rechnungen.“ Der Bau stammt aus dem Jahr 1599, also kurz vor dem 30-jährigen Krieg. Der vom Gemeinderat nach jahrelanger, teils heftiger Diskussion beschlossene Umbau lässt das Dachgeschoss ungenutzt. Nach dem Neubau im Westen mit Küchentrakt und dem Saalanbau wird die Sanierung des Altbaues angepackt. Bei den Untersuchungen kam heraus, dass die vorhandene Bausubstanz besser ist als befürchtet.

Dies gelte besonders für die Dachkonstruktion. Die Außenanlagen werden wohl erst im Jahr 2022 fertiggestellt. Zur Finanzierung der neuen Begegnungsstätte steuern Freistaat und Bund rund 1,6 Millionen Euro bei. Die restliche Summe für des insgesamt mit 1,9 Millionen Euro veranschlagte Projekt muss die Marktgemeinde selbst aufbringen. Im Rathaus rechnet man zudem damit, dass sowohl das Landesamt für Denkmalpflege und auch der Landkreis den Umbau des denkmalgeschützten Gebäudes bezuschusst.

Das künftige Nutzungskonzept sieht ein Bürgerzentrum vor, das von der Volkshochschule betrieben wird. Im Frühjahr will die Kirche mit der Sanierung der Kirchenmauer beginnen.

Lesen Sie dazu auch: Marode Kirchhofsmauer kommt Türkheim teuer zu stehen

Themen folgen