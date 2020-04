Corona-Krisenstab bei Salamander

Plus Brotzeit und Obst als Zeichen der Wertschätzung für die Mitarbeiter des Türkheimer Unternehmens.

Die Auswirkungen der Coronakrise betreffen immer mehr Unternehmen und deren Betriebsabläufe. Bei einer weiteren Ausbreitung und einem eventuellen Krankheitsfall sieht sich die Salamander Window & Door Systems in Türkheim als als Unternehmen vorbereitet. Salamander ist einer der führenden europäischen Systemgeber und Hersteller von hoch energiesparenden Qualitätsfenstersystemen aus Kunststoff.

Die Gesundheit der Mitarbeiter steht bei Salamander in Türkheim auch in der Coronakrise an erster Stelle

Unternehmenssprecherin Katrin Weber: „Die Gesundheit der Beschäftigten steht für Salamander an erster Stelle“. Die Geschäftsführung bedanke sich beim Salamander-Team für die Flexibilität und Einsatzbereitschaft in diesen schweren Zeiten - trotz mobilem Arbeiten und der distanzierten Arbeitsweise.

Da die Unternehmensleitung die Belastung der anwesenden Mitarbeiter täglich mitbekomme, bringe Salamander den gewerblichen Abteilungen eine kleine Wertschätzung entgegen. In den Bereichen Extrusion, Mischerei, Recycling, Rüsttruppe, Technologie, Kaschierung, Logistik, Technikum, Labor und Betriebstechnik sei die Anwesenheit im Betrieb unumgänglich.

Mit der Aktion „Brotzeit auf Bestellung“ will Salamander die Dankbarkeit für den Einsatz zum Ausdruck bringen und vereinfacht die Lebensmittelversorgung am Standort Türkheim. In Zusammenarbeit mit einer Metzgerei liefere ein Produktionsmitarbeiter die Brotzeitwünsche an die Salamander-Mitarbeiter aus. So will Salamander auch die regionalen Betriebe unterstützen. Außerdem gibt es wöchentlich in den kaufmännischen Abteilungen frische Obstkörbe.

Durch Präventionsmaßnahmen werde die Sicherheit der Mitarbeiter sowie die laufende Produktion und die Erreichbarkeit für Kunden und Lieferanten gewährleistet, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Doch das reiche Salamander nicht, weshalb das Familienunternehmen die gewerblichen Abteilungen mit einer Brotzeit stärkt und so lokale Bäckereien und Metzgereien in diesen schwierigen Zeiten mit unterstützt.

Die Ausbreitung des Coronavirus erfordere „einen umsichtigen und strukturierten Plan von Basis- und Eskalationsmaßnahmen“, so Unternehmenssprecherin Kathrin Weber. Im Zeichen der Vorsorge sei ein mehrstufiger „Corona-Notfallplan“ ausgearbeitet worden, mit detaillierten Szenarien und Vorsichtsmaßnahmen.

Die Betriebsärztin gebe regelmäßig aktuelle Infos und Anweisungen für die Beschäftigten bekannt. Sie überwacht die aktuelle Lage, indem sie die neuesten Informationen vom Robert-Koch-Institut und dem Gesundheitsamt im Auge behält und bespricht diese im regelmäßig tagenden Krisenstab. Auf diese Weise könne Salamander schnell auf Veränderungen reagieren und die neuesten Erkenntnisse umgehend mit den Mitarbeitern teilen.