Corona-Mutation: Nervosität im Buchloer Krankenhaus

Plus Nachdem eine Mutation des Coronavirus aufgetaucht ist, sind fünf von 40 getesteten Mitarbeitern der Covid-Station am Buchloer Krankenhaus corona-positiv. Die Notaufnahme bleibt weiter geschlossen.

Von Karin Hehl

Fünf von 40 getesteten Mitarbeitern der Covid-Station am Buchloer Krankenhaus St. Josef sind nach Angaben des Ostallgäuer Landratsamtes corona-positiv. Sie befinden sich in Quarantäne. Die übrigen 35 Mitarbeiter der Covid-Station sollen am Mittwoch nochmals getestet werden. Vergangene Woche war ein 29-jähriger Patient aus dem Landkreis Landsberg mit einer mittelschweren Lungenentzündung in die Klinik gebracht worden. Nach einem Test des Gesundheitsamtes hatte sich der Verdacht ergeben, dass der Mann mit einem mutierten Corona-Virus infiziert ist. In der Klinik wurde deshalb ein Reihen-Test bei den Mitarbeitern der Covid-Station durchgeführt. „Für die positiven Befunde wurde ebenfalls die Sequenzierung auf die Virus-Mutation veranlasst“, heißt es seitens des Landratsamtes. Dabei werden sämtliche Gene des Virus untersucht. Derzeit befinden sich 32 Patienten im Buchloer Krankenhaus, davon zehn auf der Covid-Station.

Keine Neuaufnahmen und keine Entlassungen im Buchloer Krankenhaus

Wie berichtet, war dort Mitte vergangener Woche ein Patient eingeliefert worden, der offenbar eine Mutation des Corona-Virus in sich trägt. Seit dem Wochenende schottet sich das Buchloer Krankenhaus deshalb komplett ab: Keine Neuaufnahmen, keine Entlassungen, ein Besuchsverbot gilt bereits seit Mitte Dezember.

„Dem 29-jährigen Patienten geht es aktuell – den Umständen entsprechend – gut, er hat jetzt nur noch milde Symptome“, teilte Gabriele Apfelbacher, Pressesprecherin der Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren, mit. Der Asylbewerber aus Landsberg leidet unter einer mittelschweren Lungenentzündung. Bereits bei seiner Einlieferung wurde er in Buchloe isoliert.

Der 29-Jährige lebt mit acht Mitbewohnern in einer Unterkunft in Landsberg. Wie das Landratsamt Landsberg am Montag mitteilte, wurden alle neun Personen positiv auf Corona getestet. Sie befinden sich bereits seit 20. Januar in Quarantäne. Nachdem sich die Symptome bei dem 29-Jährigen verschlechtert hatten, wurde er von der zuständigen Rettungsleitstelle nach Buchloe überwiesen – ein Vorgang, der laut Klinikleiter Ralf Kratel nicht ungewöhnlich ist: „Es kommt öfter vor, dass Notfälle oder auch Covid-19-Patienten in Nachbarkrankenhäuser gebracht werden. Gerade wenn die Häuser nah beieinanderliegen, hilft man sich natürlich gegenseitig.“

Im Rahmen der ersten Laboranalyse wurde bei dem 29-Jährigen das SARS-Spike-Protein 501 Y nachgewiesen, das auf die südafrikanische oder brasilianische Mutation des Coronavirus hindeutet, teilt das Landratsamt Ostallgäu mit. Mit einem endgültigen und belastbaren Ergebnis rechnet die Behörde erst gegen Ende der Woche.

Schutz- und Hygienemaßnahmen am Buchloer Krankenhaus wurden nochmals verstärkt

Die Schutz- und Hygienemaßnahmen für die weiteren 31 Patienten und die Beschäftigten am Krankenhaus St. Josef in Buchloe seien indes nochmals verstärkt worden.

Ob ein Patient mit einer Covid-Mutation infiziert ist, lässt sich laut Dr. Matthias Lapatschek über den herkömmlichen PCR-Labortest herausfinden. Lapatschek ist Labormediziner und Virologe. Er arbeitet im AllgäuLab in Kempten. „Ist die Mutante, wie in diesem Fall 501 Y schon bekannt, kann man gezielt danach suchen. Dieser Nachweis geht relativ schnell“, sagt er. Bis zu zwei Wochen dauert hingegen eine sogenannte Sequenzierung, denn diese ist wesentlich aufwendiger. Dabei werden sämtliche Gene des Virus untersucht. „Die Bayerische Staatsregierung müsste längst veranlassen, dass jeder positive Corona-Test ein umfängliches Screening auf Mutationen erhält“, fordert der Allgäuer Landtagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher der FDP, Dr. Dominik Spitzer.

Die Mutationen aus Brasilien, Südafrika und England sind deshalb so gefährlich, weil sie sich deutlich schneller verbreiten, als der „normale“ Covid 19-Virus. Ob Mutationen aber einen schwereren Krankheitsverlauf haben, kann Virologe Lapatschek nicht beurteilen: „Es gibt Hinweise darauf, dass Mutationen vermehrt jüngere Menschen treffen. Deren Immunität ist nach einer Erkrankung angeblich nicht so gut.“ Das bedeutet: Impfstoffe könnten dann schlechter wirken.

