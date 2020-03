16:45 Uhr

Corona: Neuinfektionen sind im Unterallgäu leicht rückläufig

Im Unterallgäu werden derzeit nicht mehr so viele Personen auf das Corona-Virus positiv getestet. Warum die neuen Zahlen dennoch mit Vorsicht zu genießen sind.

Von Oliver Wolff

Das Landratsamt Unterallgäu hat am späten Dienstagnachmittag 137 Corona-Fälle im Unterallgäu bestätigt. Das sind nach offiziellen Zahlen sieben Infizierte mehr als noch am Vortag. Zwei Patienten sind vor einer Woche an der Lungenkrankheit Covid-19 im Mindelheimer Krankenhaus gestorben. Sie wurden 67 und 76 Jahre alt und litten an diversen Vorerkrankungen. Wie ist die aktuelle Situation zu bewerten?

Mehrere Faktoren spielen eine Rolle

Eva Büchele, Pressesprecherin am Landratsamt Unterallgäu sagt, der Rückgang der Zahlen könne an mehreren Faktoren liegen. So sei mit dem Errichten des Drive-Ins vor zwei Wochen ein spürbarer Anstieg der nachgewiesenen Infektionen verzeichnet worden, da sich zuvor die Tests gestaut hätten. Zudem habe es in der vergangenen Woche Tage gegeben, an denen die Teststation länger geöffnet gewesen seien, weil mehr Personen getestet werden mussten. Die Zahl der Neu-Infektionen hänge von der tatsächlichen Anzahl der getesteten Patienten ab und die könne variieren.

Auch Dr. Ludwig Walters, Leiter des Gesundheitsamts warnt vor vorschnellen Entschlüssen: Man könne frühestens kommende Woche eine Bewertung abgeben, ob die Maßnahmen der Ausgangsbeschränkungen den erhofften Effekt bewirken. "Aus den aktuellen Zahlen lässt sich nichts ablesen." Seine Aussage deckt sich mit der anderer Experten, dass es noch zu früh sei, darüber nachzudenken, die Ausgangsbeschränkungen wieder zu lockern.

Statistisch sind die Zahlen der Neu-Infektionen gerade leicht rückläufig

Doch bei aller (auch berechtigter) Skepsis: Statistisch sind die Zahlen der Neu-Infektionen leicht rückläufig. Das zeigt auch der bayernweite Vergleich. Im Unterallgäu sehen die Zahlen wie folgt aus: Stieg die Zahl der Corona-Fälle vom 25. auf den 26. März noch von 69 auf 87, waren es am vergangenen Samstag nur noch zehn Neu-Infektionen. Am Sonntag wurden nur noch sieben neue Corona-Fälle gezählt.

Von Montag auf Dienstag stieg die Zahl ebenfalls um sieben Fälle. "Es wäre toll, wenn sich die rückläufige Tendenz weiter fortsetzt", sagt Büchele. Sie warnt jedoch vor verfrühter Euphorie: Es sei nur eine Momentaufnahme. "Die Zahlen können jederzeit wieder steigen."

So viele Corona-Patienten werden in den Krankenhäusern behandelt

Das Gesundheitsamt Unterallgäu rät beim Umgang mit dem Thema zu Besonnenheit, appelliert aber auch an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. In erster Linie sollen Risikogruppen vor einer Ansteckung geschützt werden, also beispielsweise Menschen mit Vorerkrankungen, mit geschwächtem Immunsystem und Senioren.

Wie der Klinikverbund Unterallgäu am Dienstag mitteilt, werden derzeit 21 mit Covid-19-infizierte Patienten stationär behandelt. Sieben Patienten werden jeweils im Mindelheimer Krankenhaus und in der Klinik Immenstadt behandelt, vier in Krankenhaus Kempten und drei in der Klinik Ottobeuren. In den Häusern Oberstdorf und Sonthofen werden noch keine Corona-Fälle betreut.

So funktioniert der Corona-Plan der Krankenhäuser

Wie die Pressestelle der Unterallgäuer Kliniken auf Anfrage vergangene Woche erklärte, wird bei jedem neuen Patienten zunächst das Risiko, mit dem neuartigen Coronavirus in Kontakt gekommen zu sein mit einem standardisierten Fragebogen erhoben. Darin geht es um Kontakte zu bestätigten Fällen beziehungsweise Menschen mit Corona-Verdacht sowie Symptome, die auf eine Infektion hinweisen könnten. Beim geringsten Verdacht bewerte ein Arzt die Situation, heißt es in der Pressestelle.

Getestet werde insbesondere dann, wenn der Patient stationär aufgenommen wird. Richtschnur für die Vorgehensweise seien die jeweils aktuellen Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts.

Bürgertelefon des Landkreises

Viele Fragen zum Coronavirus werden auf der Internetseite www.unterallgaeu.de/corona beantwortet.

Das Bürgertelefon des Landkreises hat die Nummer 08261/995-406. Es ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 15 Uhr besetzt. Auch das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit hat ein Bürgertelefon eingerichtet. Es hat die Nummer 09131/6808-5101.

In einem Drive-in in Mindelheim werden mögliche Corona-Fälle getestet:

