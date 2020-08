16:40 Uhr

Corona-Notbetreuung: Mindelheim kommt Eltern entgegen

Plus Der Mindelheimer Stadtrat hat eine Entscheidung getroffen, um Eltern zu entlasten. Es geht um die Corona-Notbetreuung von Kindern. Wer Geld zurückbekommt - und wer nicht.

Von Johann Stoll

Es gibt gute Nachrichten für Mindelheimer Eltern, die ihre Kinder im April, Mai und Juni in eine Corona-Notbetreuung im Kindergarten geben mussten. Die Stadt Mindelheim verzichtet für diese Monate auf die Kindergartengebühr. Das beschloss der Stadtrat einstimmig auf seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Doch nicht alle Eltern bekommen ihr Geld zurück.

Eltern von Kindern, die in der Notbetreuung der Kinderkrippen unterkamen, müssen hingegen die jeweilige Zeit bezahlen.

Das ist der Hintergrund der Entscheidung über die Corona-Notbetreuung

Hintergrund der Entscheidung ist, dass der Freistaat jenen Eltern die Beiträge erstattet hat, deren Kinder nicht in den Kindergarten kommen konnten. Deshalb verzichtet nun auch die Stadt auf die Gebühren, zumal auch nur wenige Kinder länger als sieben Stunden am Tag betreut werden mussten. Die katholische Kindertagesstätte St. Stephan, die Stadt Bad Wörishofen und der Markt Türkheim verzichten ebenfalls auf die Gebühren während der Notbetreuung. St. Vitus in Nassenbeuren weicht davon ab und verlangt Gebühren. Die Einnahmeverluste für die Stadt sind aber offenbar sehr gering. Der Freistaat zahlt 100 Euro Zuschuss je Monat. Die Notbetreuungen fallen da kaum ins Gewicht.

In Mindelheim betrifft die Entscheidung 59 Kinder

Ute Bergmaier, Abteilungsleiterin Soziales bei der Stadt, bezifferte den Gebührenausfall auf 9851 Euro für 59 Kinder.

Nicht verzichten will die Stadt auf die Gebühren für die Notbetreuung in den Krippen. Die Eltern können 100 Euro Krippengeld auch für die Zeit der Notbetreuung vom Zentrum Bayern erhalten, wenn ihre Jahreseinkünfte 60.000 Euro nicht überschreiten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen