vor 57 Min.

Corona-Party am Irsinger Stausee könnte teuer werden

Als die Polizei kontrolliert, ergreifen Feiernde die Flucht. Übrig bleibt ein Quintett, das nun mit empfindlichen Bußgeldern rechnen muss.

Erst gefeiert, dann geflüchtet: Die Polizei hat am Donnerstagnachmittag eine Party am Isringer Stausee in Türkheim beendet. Eine „größere Ansammlung von jungen Menschen“ habe dort gefeiert. Als die Polizisten in Sichtweite kamen, seien etliche Partyteilnehmer geflüchtet, berichtete die Polizei am Freitag. Übrig blieben vier Männer und eine Frau im Alter zwischen 21 und 25 Jahren, die jetzt Bußgeldverfahren erwarten.

Weitere Kontrollen am Wochenende der Polizei Bad Wörishofen

Die Polizei Bad Wörishofen kündigt für das Wochenende und darüber hinaus Kontrollen der Wertach und den Stauseen an. Partys und Ansammlungen sind nach der aktuellen Rechtslage immer noch verboten. Teilnehmer müssen mit Bußgeldern von mindestens 150 Euro rechnen. (m.he)

