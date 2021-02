11:01 Uhr

Corona-Politik: Mindelheimer Einzelhändler fühlen sich veräppelt

Wie in Bad Wörishofen bieten auch in Mindelheim viele Einzelhändler Click & Collect an. Die Erfahrungen damit sind jedoch ernüchternd.

Plus Den Mindelheimer Geschäftsleuten sind wegen des Lockdowns nicht nur die Umsätze weggebrochen. Sie sehen sich von der Politik im Vergleich zu Großbetrieben im Regen stehen gelassen.

Von Johann Stoll

Seit 11. Januar haben Einzelhändler die Möglichkeit, ihre Waren über „Click & Collect“ zu verkaufen. Gemeint ist: Kunden können bei ihren Händlern vor Ort übers Netz oder per Telefon Ware bestellen, die dann abgeholt werden kann oder nach Hause geliefert wird. Die Erfahrungen der ersten Wochen sind jedoch eher ernüchternd.

Die Stimmung ist beim heimischen Einzelhandel derzeit so schlecht wie noch nie seit Ausbruch der Corona-Pandemie vor rund einem Jahr. Wen auch immer man in Mindelheim auf das Thema anspricht, es ist die fehlende Perspektive, die den Unternehmern zunehmend an die Nerven geht.

Der Chef des Mindelheimer Modehauses Deschler spricht bei den Lockdown-Lockerungen von "Salami-Taktik"

Zuerst hieß es, es werde zu Lockerungen kommen, wenn der Inzidenzwert unter 50 fällt. Nun gelte ein Wert von 35. Bernhard Kellner bringt das in Rage. Der Chef von Mode Deschler sagt: „Das ist willkürliche Salami-Taktik.“ Er kommt sich total veräppelt vor. Die verantwortlichen Politiker bekommen für dieses Management schlechte Noten.

Hinzu kommt, dass die versprochenen Hilfsgelder nur sehr schleppend fließen. Im Jahr 2021 hat er noch keinen Cent gesehen und die Hilfen für Dezember seien erst vier Wochen später geflossen. Dabei fallen gerade zu Beginn des Jahres viele Zahlungen an. Die müssten dann von der Substanz zwischenfinanziert werden.

Aber es geht auch um Gerechtigkeit, um Gleichbehandlung, die die Einzelhändler vermissen. Die heimischen Blumenhändler hat eine ganzseitige Anzeige des Discounters Lidl vorige Woche schier sprachlos gemacht – oder wütend, je nach Temperament. Da wurde für den Valentinstag ausschließlich das Rand- und Nebensortiment Blumen beworben. Während die kleinen Blumengeschäfte nicht offen haben dürfen – nur für den Valentinstag war eine Ausnahme für Abholer gemacht worden, die vorher bestellen mussten – gilt das für Discounter nicht.

Während die Einzelhändler schließen müssen, verkaufen große Märkte Waren, die nicht zum täglichen Bedarf gehören

Eine ähnliche Schieflage beklagen seit Monaten auch Schuh- und Textileinzelhändler. Während beispielsweise der V-Markt sein gesamtes Sortiment im Verbrauchermarkt verkaufen kann, ist das dem Einzelhandel so nicht möglich. Ähnlich lief es über Wochen auch beim Müller-Markt, der lange Zeit auch Waren verkauft hat, die nicht zum täglichen Bedarf gehören.

Wolfgang Nertinger vom gleichnamigen Schuhhaus in Mindelheim flüchtet sich in Sarkasmus: „Schuhe sind in einem Verbrauchermarkt offenbar anders virenbelastet als beim Fachhändler.“ Dabei hätten Einzelhändler, aber auch Gastronomen, viel Geld in ihre Hygienekonzepte investiert, so Nertinger.

Click & Collect heißt für den Schuhhändler, dass die Kunden anrufen und Schuhe bestellen, die sie im Schaufenster gesehen haben. Sie geben dann die Nummer an, die beiden Schuhen angeschrieben steht. Anprobieren müssen sie dann Zuhause. Wenn etwas nicht passt, geht es zurück in den Laden. Der Aufwand ist entsprechend hoch, die Umsätze sind gering.

Die Mindelheimer Geschäfte sind weit von ihrem üblichen Umsatz entfernt

Diese Erfahrung macht auch Jörg Michel vom Mindelheimer Modehaus Stammel. „Wir sind weit weg von einem sinnvollen Umsatz.“ Nicht einmal die Fixkosten kommen herein. Ähnlich äußert sich Bernhard Kellner von Mode Deschler. Beide unterstreichen aber, dass damit zumindest der Kontakt zu den Kunden erhalten bleibe.

Die Modegeschäfte müssen weit im Voraus Ware bestellen. Das macht es in einer Pandemie besonders schwer. Wenn Veranstaltungen ausfallen, keine Theater-, Konzertbesuche und Restaurantbesuche mehr möglich sind, wird auch weniger edle Bekleidung gekauft. Was jetzt nicht verkauft werden kann, aber in den Läden liegt, muss entweder zwischengelagert werden, was Kosten verursacht, oder vernichtet werden.

Dabei spürt Kellner, wie sehr die Leute Lust zum Einkaufen haben. Und auch der Bedarf sei da. Aber weil sie nicht in die Läden dürfen, sei Click & Collect nur die Notlösung.

Den ersten Lockdown im Frühjahr 2020 haben die meisten Einzelhändler noch tapfer ertragen. „Aber jetzt wird es ernst“, sagt Nertinger. Viele Mitarbeiter sind längst wieder in Kurzarbeit. Die erzwungene Flaute schlägt deutlich auf die Bilanzen durch. Alle trägt das Prinzip Hoffnung auf bessere Zeiten. Noch. Nertinger sagt, ihn hält auch ein Blick auf die lange Tradition des Schuhhauses aufrecht. „Die Eltern und Großeltern haben ganz andere Zeiten durchmachen müssen.“ Wenn der Lockdown aber noch länger anhält, ist das nur ein schwacher Trost.

