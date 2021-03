vor 17 Min.

Corona-Schnelltests: So funktioniert es in Bad Wörishofen

Apotheker Julian Wagner von der Hubertus-Apotheke nimmt bei Angelika Kob einen Testabstrich vor. In drei Apotheken in der Kneippstadt gibt es die Möglichkeit, sich kostenlos auf Corona testen zu lassen.

Plus In drei Apotheken in Bad Wörishofen kann sich jeder kostenlos auf Corona testen lassen. Dabei gab es schon erste überraschende Ergebnisse.

Von Helmut Bader

Ausgezeichnet angenommen werde das Angebot, sich in den Apotheken kostenlos auf Corona testen zu lassen, freut sich Julian Wagner von der Hubertus-Apotheke. Seit dieser Woche können sich alle Personen einmal wöchentlich kostenlos testen lassen. In Bad Wörishofen ist dies auch in der Eichwald-Apotheke und in der St.-Ulrichs-Apotheke möglich.

Für die Apotheken bedeutet dies zwar einen ziemlichen Aufwand, doch wird der im Sinne des Eindämmens der Pandemie gerne geschultert. Auch das Feedback der Getesteten bezeichnet der Apotheker als jederzeit positiv.

Verabreicht wird der PoC-Antigentest auf SARS-VoC-2. Die Apotheken wurden als offizielle Testzentren eingestuft. Notwendig ist eine vorherige Anmeldung, das Ausfüllen einer Vorabinformation und eine Erklärung zur Durchführung des Tests.

Das Ergebnis des Tests in der Bad Wörishofer Apotheke liegt nach 20 Minuten vor

Schon nach 20 Minuten kann das Testergebnis abgefragt werden und es gibt anschließend eine schriftliche Vollzugsmeldung mit dem Ergebnis. Sollte das Ergebnis positiv ausfallen, erfolgt eine sofortige Meldung an das Gesundheitsamt. Danach wird noch ein PCR-Test bei einem Testzentrum oder bei einem Arzt durchgeführt, ehe der Infizierte behandelt und die Kontaktpersonen ermittelt werden können. Nicht getestet werden dürfen Personen, die bereits relevante Symptome, wie Fieber, Atemnot, Halsschmerzen, Geschmack- oder Geruchsstörung oder Gliederschmerzen u.ä. aufweisen.

Wie Julian Wagner mitteilt, wurden bei ihm bereits drei Personen positiv getestet, die nichts von ihrer Infektion geahnt hätten. Wichtig zu wissen ist, dass der Test selbstverständlich freiwillig ist und dass im Augenblick genügend Testmaterial vorhanden ist.

