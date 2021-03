06:00 Uhr

Corona: Schutzanzug statt Bademode im Mindelheimer Hallenbad

Plus Im Mindelheimer Hallenbad kann sich jeder kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Erste positive Fälle kamen bereits ans Licht.

Von Johann Stoll

Gedanklich ist er schon auf dem Heimweg. Der junge Mann arbeitet bei den Grob-Werken in Mindelheim. Alle paar Wochen will er in seine Heimat nach Oberösterreich, wo die Familie lebt. Seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist das nicht mehr so einfach wie noch zu Zeiten, als die Grenzen innerhalb Europas zu jeder Zeit offen waren. Und deshalb steht Lukas Schaffler nun im Eingangsbereich des Mindelheimer Hallenbades und desinfiziert als erstes seine Hände.

Badebetrieb herrscht hier schon seit November nicht mehr. Die Corona-Pandemie hat den Mindelheimern auch dieses Vergnügen genommen. Lockdown nicht nur für den Einzelhandel, Gastronomie oder Schulen, sondern auch fürs Schwimmen. Weil die Umkleideräume frei sind, hat die Stadt Mindelheim diese für drei Monate der Marienapotheke von Helmut Striebel überlassen. Er hat dort ein Corona-Schnelltest-Zentrum eingerichtet.

Um Wartezeiten in dem Testzentrum im Mindelheimer Hallenbad zu vermeiden, braucht man eigentlich einen Termin

Maximilian Beck empfängt den Besucher, der ohne Anmeldung kommt. Insgesamt arbeiten drei Leute in dem Testzentrum. Beck ist der Mann für die Organisation. Er war früher im Jugendzentrum in Bad Wörishofen engagiert. Weil er gerade Zeit hat, übernahm er die Aufgabe. Macht viel Spaß, erzählt er, weil er so viel mit Menschen zu tun hat.

Normalerweise braucht es einen Termin, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Den kann sich jeder telefonisch unter der Nummer 0176/73032575 geben lassen. Vom kommenden Montag an soll die Anmeldung auch online möglich sein. Lukas Schaffler aber hat Glück. Jetzt um die Mittagszeit ist nicht allzu viel los, da kommt er auch ohne langes Warten gleich dran. Ein, zwei Schüler des Maristenkollegs haben sich testen lassen, weil es dort einen Corona-Verdachtsfall gab. Das war es dann auch schon.

Vor dem Test wird Fieber gemessen. Bei Schaffler ist hier alles im Lot. Dann kommen die Formalitäten. Ein Zettel ist auszufüllen, in dem der Testwillige ein paar Fragen beantworten muss. Der Kugelschreiber ist vorher desinfiziert worden und darf nur einmal benutzt werden. Ob er selbst Symptome hat, ob er mit Menschen in Kontakt war, die infiziert sind und solche Dinge werde da abgefragt. Auf einem zweiten Blatt Papier stehen die Kontaktdaten für den Fall, dass der Test positiv ausfällt. Dann käme das Gesundheitsamt ins Spiel. Quarantäne für den Betroffenen und den Hausstand und ein PCR-Test werden in solchen Fällen angeordnet.

Der Corona-Schnelltest im Mindelheimer Hallenbad dauert keine zwei Minuten

Gut 150 Frauen und Männer haben sich in den ersten drei Tagen kostenlos im Hallenbad testen lassen, sagt Maximilian Beck. Drei von ihnen waren positiv. Ein paar Kinder waren dabei, die zur Notbetreuung einen negativen Test ihrer Schule vorlegen mussten. Manche sind schon das zweite Mal vorbeigekommen. Es sind meist Ältere, die einen Angehörigen in den Seniorenheimen St. Georg oder Mussenhausen besuchen wollen. Da wollen sie auf Nummer sicher gehen.

Wie aber fühlt sich so ein Test an? Er dauert keine zwei Minuten. Paulina Iordanidis entnimmt mit einem verlängerten Wattestäbchen ein Probe aus der Nase. Es kitzelt etwas und man muss sich anstrengen, um nicht lauthals loszuniesen. Danach heißt es warten. Nach einer Viertelstunde ist klar: Lukas Schaffler kann ohne Probleme in seine Heimat einreisen. Er bekommt eine Bescheinigung ausgehändigt, die 48 Stunden gilt. Will er wieder nach Bayern einreisen, braucht er wieder einen Test. Das ist die neue Realität innerhalb Europas.

