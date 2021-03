vor 18 Min.

Corona-Sonderprämie: Der Frust der Mindelheimer Intensivpfleger

Plus Die Corona-Sonderprämie haben am Klinikum Mindelheim nicht nur Mitarbeiter bekommen, die direkt Covid-19-Patienten versorgt haben. Das sorgt bei manchem für Unmut.

Von Johann Stoll

Die Corona-Pandemie belastet Klinikmitarbeiter seit fast einem Jahr in extremer Weise. Deshalb hat der Bundestag im Herbst 2020 beschlossen, an Beschäftigte der Kliniken eine steuerfreie Corona-Sonderprämie auszuzahlen. Weil aber nicht alle Kliniken bedacht wurden und nicht alle Mitarbeiter in den Genuss dieses Bonus kamen, gab es bei manchem lange Gesichter.

Diese Prämie kam nur einem Bruchteil der Kliniken und deren Beschäftigten zugute. In § 26a des Krankenhausfinanzierungsgesetzes ist das Verfahren zur Verteilung dieser staatlichen Sonderleistung geregelt, teilt Kirsten Boos für den Klinikverbund Allgäu mit, zu dem die Krankenhäuser Mindelheim und Ottobeuren gehören. Das Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus hat durch die Corona-Krise „besonders belastete“ Krankenhäuser in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Mai 2020 ermittelt. Danach war nur die Klinik Mindelheim als Klinik innerhalb des Klinikverbunds Allgäu begünstigt. Alle anderen waren leer ausgegangen.

Eine Intensivschwester habe letztlich knapp 220 Euro erhalten

Die Prämie wurde an alle Beschäftigten der Klinik Mindelheim, die Beschäftigten des MVZ Mindelheim und die Beschäftigten der UKS Mindelheim ausgezahlt, wo die Reinigungskräfte beschäftigt sind. Auf der Grundlage der durchschnittlichen wöchentlichen Arbeitszeit der Monate Januar bis Mai 2020 ergab sich eine einmalige Prämienzahlung pro Mitarbeiter, die mit der Gehaltszahlung im Dezember 2020 steuerfrei und sozialversicherungsfrei zur Auszahlung kam.

Die Krankenschwestern, die direkt mit Covid-19-Patienten Kontakt hatten und Sorge um ihre Gesundheit hatten, wurden genauso bedacht wie Verwaltungskräfte. Darauf hat nach Mitteilung der Geschäftsleitung der Betriebsrat wert gelegt. Die Prämie sollte an alle Mitarbeiter ausgezahlt werden, nicht nur an jene, die quasi an der Corona-Front kämpfen. Die Pandemie sei eine solidarische Gesamtaufgabe aller Mitarbeiter. Der Arbeitgeber hat diesem Wunsch entsprochen und daraufhin die Auszahlung vorgenommen. An die Beschäftigten des Klinikums, des MVZ und der UKS wurden so 83.522,30 Euro ausgezahlt. Unter den Intensivschwestern war das Verständnis für das Vorgehen allerdings nicht überall gleich groß. Nach MZ-Informationen gingen mehrere Beschwerdebriefe an Geschäftsleitung, Betriebsrat und Personalleitung. Eine Intensivschwester habe letztlich knapp 220 Euro erhalten. Entsprechend groß war die Enttäuschung.

Alle Mitarbeiter der Klinik seien mit Corona und seinen Risiken konfrontiert

Zunächst war gedacht, die Prämie nur an die Pflegekräfte der bettenführenden Stationen in der unmittelbaren Patientenversorgung, die einer besonderen Patienten-Belastung ausgesetzt waren, zu verteilen. Damit hätten jedoch viele Kollegen, zum Beispiel aus den Bereichen des Herzkatheterlabors, der Operationssäle, des Röntgens, der Anästhesie, der Endoskopie, der Ärzte, der Hygieneabteilung, der Haustechnik, der Verwaltung und der Reinigung nicht von der Prämie profitiert, erläuterte Boos. „Letztlich waren und sind alle Mitarbeiter unserer Klinik mit Corona und seinen Risiken konfrontiert, so haben zum Beispiel auch Mitarbeiter aus der Verwaltung aktiv in den Sichtungscontainern mitgearbeitet“, erläuterte die Sprecherin. Alle Mitarbeiter des Klinikums Mindelheim hätten während der Corona-Pandemie „ihren engagierten Beitrag – ob patientennah oder patientenfern – geleistet“.

Alle hätten besondere Leistungen erbracht, seien bereit gewesen, Verantwortung zu übernehmen und „haben in den letzten Monaten, durch ihr besonderes Engagement und ihre Leistung, dazu beigetragen, dass es der Mindelheimer Klinik gelang, überdurchschnittlich viele Covid-Patienten zu behandeln und die Pandemie erfolgreich zu bewältigen“. Deshalb sei der Empfängerkreis auf alle Beschäftigten ausgeweitet worden.

Im Laufe der Pandemie wurden auch zwei weitere Prämien ausgezahlt

Im Laufe der bisherigen Corona-Pandemie gab es noch zwei Prämien, die die Politik ausgelobt hat. Der Pflegbonus in Höhe von 500 Euro wurde am 7. April 2020 von der Bayerischen Staatsregierung beschlossen. Die Pflegekräfte mussten diesen Bonus selber beantragen. Dem allergrößten Teil der Beschäftigten aus der Pflege in den Kliniken des Klinikverbunds wurde dieser Bonus ausbezahlt. Im Juli 2020 wurde eine einmalige Sonderzahlung für alle Einrichtungen und Dienste der Altenpflege beschlossen. Sie war nach Arbeitszeit und Tätigkeit gestaffelt und betrug bis zu 1500 Euro. Diese Prämie wurde im Klinikverbund Allgäu den Mitarbeitern der Kurzzeitpflegeeinrichtung an der Klinik Mindelheim ausbezahlt.

