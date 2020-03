Corona-Sorge: Bad Wörishofen schließt Veranstaltungsräume

Ordination von Bad Wörishofens Vikarin ist abgesagt Die Ordination von Bad Wörishofens vormaliger Vikarin Maria Soulaiman am Sonntag, 15. März, in St. Mang in Kempten ist abgesagt. Grund: Die Vorsorge vor dem Corona-Virus. Soulaiman war zweieinhalb Jahre als Vikarin in der evangelischen Erlösergemeinde der Kurstadt. Seit 1. März ist sie in Kempten für die Altenheimseelsorge tätig. Am Sonntag hätte sie als Pfarrerin von Regionalbischof Axel Piper ordiniert werden sollen. Die Wörishofer Kirchengemeinde wollte mit einer Abordnung daran teilnehmen.