Corona: Strom und Gas in Bad Wörishofen weniger gefragt

In der Corona-Krise wird im Kurort Bad Wörishofen nicht nur weniger Strom verbraucht.

Plus Stadtwerke Bad Wörishofen verzeichnen vor allem im Busverkehr Rückgänge. Doch hier ist eine Änderung in Sicht. Was Fahrgäste nun wissen müssen.

Von Markus Heinrich

Die Corona-Krise macht sich überall bemerkbar, auch in den Verbrauchswerten in der Stadt Bad Wörishofen. „Schaut man auf die Bereiche Wasser-, Strom- und Gasversorgung bleibt zu sagen, dass wir in allen Bereichen einen moderaten Rückgang zu verzeichnen haben“, teilt Stadtwerke-Chef Peter Humboldt auf Nachfrage mit. „Der ÖPNV zeigt deutlichere Rückgänge, dies war letztlich auch sehr stark dem Entfall der Gäste- und Schülerbeförderung geschuldet.“

In Bad Wörishofen mussten in der Corona-Krise bekanntlich über 120 Hotels schließen, dazu der Einzelhandel und die Gaststätten. Weil keine Touristen kommen dürfen, werden auch die Buslinien nicht so stark genutzt, wie vor der Krise. Noch ist unklar, wie sich die Corona-Krise auf das Ergebnis der Stadtwerke Bad Wörishofen auswirken wird Humboldt hofft aber auf baldige Besserung. „Die Beförderung von Schülern nimmt bereits wieder an Fahrt auf“, sagt er. Ab dem 30. Mai werden die Stadtwerke wieder alle Linien und Fahrten anbieten. Man hoffe nun „gemeinsam mit den Beherbergungsbetrieben, den Gaststätten, den Einzelhändlern und den anderen Gewerbetreibenden auf eine möglichst rasche Erholung der Situation“, sagt Humboldt. Peter Humboldt, der Leiter der Stadtwerke Bad Wörishofen. Bild: Stadtwerke Über die Auswirkungen der Corona-Krise auf das Ergebnis der Stadtwerke könne noch nichts Genaues gesagt werden, sagt der Chef. „Zeitpunkt und Zeitraum sind noch etwas früh, um seriöse Aussagen machen zu können und wir haben Corona ja auch leider noch nicht vollständig überstanden.“ Lesen Sie dazu auch: Weniger Busse, dafür gratis Trinkwasser: Kein Grund zur Sorge

