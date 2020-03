Corona: Südtirol-Urlauber bleiben daheim

Plus So gehen die Schulen in Bad Wörishofen, Türkheim und Umgebung mit der neuen Corona-Verfügung um.

Die Sorge vor dem neuartigen Coronavirus hat dazu geführt, dass seit gestern Schüler vom Unterricht fernbleiben müssen. Auch in Bad Wörishofen ist das der Fall, ebenso in umliegenden Gemeinden. Zugrunde liegt dem eine Verfügung des bayerischen Gesundheitsministeriums, die auch für Kindertageseinrichtungen, Kindertagespflegestellen und Heilpädagogischen Tagesstätten gilt.

Zu den größeren Schulen des Landkreises zählen die Beruflichen Schulen Bad Wörishofen sowie die Grund- und Mittelschule. An den Beruflichen Schulen war die Lage gestern aber entspannt. „Von unseren Schülern sind seit heute zwei aufgrund eines Südtirol-Aufenthalts in den Faschingsferien nicht im Unterricht“, berichtet der stellvertretende Schulleiter Jürgen Bäurle. Diese Zahl gelte für alle Schulen des Bildungszentrums am Ostpark: die Fachoberschule, die Berufsoberschule, die Wirtschaftsschule und die Hotelfachschule. Auch an der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule von Bad Wörishofen hatte die Verfügung zunächst kaum Auswirkungen. Wie dort zu erfahren war, blieb lediglich ein Kind aufgrund der nun geltenden Regelung am Montag zuhause. Im Joseph-Bernhard-Gymnasium in Türkheim sind ein es paar mehr. „Derzeit sind acht Schülerinnen und Schüler bis Mittwoch beziehungsweise Freitag befreit“, teilt Schulleiter Josef Reif mit. Sie seien alle symptomfrei, müssten aber entsprechend der Verordnung des Gesundheitsministeriums zu Hause bleiben, weil sie sich innerhalb der letzten 14 Tage in einem Risikogebiet aufgehalten hatten. „Das bedeutet aber nicht, dass sie infiziert sind“, stellt Reif klar und sagt: „Wir harren der Dinge und bleiben besonnen“.

So ist die Situation an der Grundschule in Türkheim

An der Grundschule Türkheim mussten am Montag ebenfalls Schüler zu Hause bleiben Aktuellen seien drei Kinder von der neuen Vorgabe betroffen, berichtet Schulleiterin Hildegard Ohlmann. „Alle drei sind jedoch symptomfrei“, sagt sie. An der Mindelheimer Grundschule wurde eine dritte Klasse für zwei Tage vom Unterricht befreit. Ein Kind steht im Verdacht, mit dem Coronavirus infiziert zu sein: Corona-Verdacht an Grundschule: Dritte Klasse bleibt zu Hause

Die Schulleitung der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule Bad Wörishofen hat gestern mit einem Rundbrief die Eltern der Kinder über die nun geltende Verfügung informiert. Auch das Joseph-Bernhart-Gymnasium Türkheim hat die Eltern selbst informiert, bereits am Samstag. In seinem Elternbrief macht Schulleiter Reif auch an einem Beispiel deutlich, wie die Verfügung zu handhaben ist. Wer etwa in den Faschingsferien bis Mittwoch, 26. Februar, beim Skifahren in Südtirol gewesen sei, müsse bis Mittwoch, 11. März, dem Unterricht fernbleiben, so Reif. „ Eltern wie Schulen sind verpflichtet die Verfügung zu befolgen“, schreibt Reif. Sie gilt für Reiserückkehrer aus Risikogebieten, welche das Robert-Koch-Institut festlegt. Zu diesen Risikogebieten zählt mittlerweile auch Südtirol mit der Provinz Bozen.