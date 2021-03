vor 17 Min.

Corona-Symptome in ein Tagebuch eintragen

Wer sich mit dem Coronavirus angesteckt hat oder mit einem Infizierten Kontakt hatte und deshalb in Quarantäne ist, kann seine Symptome nun in ein digitales Tagebuch schreiben.

Das Gesundheitsamt im Unterallgäu bietet Betroffenen an, ihre Corona-Symptome digital zu erfassen. Das ist für beide Seiten von Vorteil.

Um den Gesundheitszustand von Covid-19-Patienten und deren Kontaktpersonen besser überwachen zu können, nutzt das Gesundheitsamt am Unterallgäuer Landratsamt fortan das digitale Symptom-Tagebuch Climedo. Betroffene, die über diesen Weg Symptome erfassen, müssten nicht mehr auf einen Anruf warten und trügen zur Entlastung der Behörde bei, teilt das Gesundheitsamt mit.

Mit dem Corona-Tagebuch entfällt der regelmäßige Anruf des Gesundheitsamts bei den Betroffenen in Quarantäne

Bislang musste das Gesundheitsamt regelmäßig bei allen Personen in Quarantäne anrufen und eventuelle Krankheitssymptome abfragen. Dabei handele es sich aktuell um 1640 Menschen, hieß es am Donnerstag. Anhand des digitalen Tagebuchs könnten Betroffene ihre Symptome künftig selbst melden. Wenn sich die Mitarbeiter des Gesundheitsamts zum ersten Mal mit jemandem in Verbindung setzen, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde oder Kontaktperson eines Infizierten ist, erkundigen sie sich, ob Interesse an dem Symptom-Tagebuch besteht. Wenn dies der Fall ist, erhält der Betroffene täglich eine E-Mail mit einem Link.

Das Tagebuch basiert laut Landratsamt auf einer sicheren, einfach zu bedienenden Internet-Plattform, die die Daten an das Gesundheitsamt übermittelt. Es sei über eine Schnittstelle mit dem Programm Sormas verbunden, in dem die Behörde sehen kann, ob Symptome bestehen oder nicht. (mz)

