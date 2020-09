00:32 Uhr

Corona-Update: 17. Todesfall

Türkheimer Klasse in Quarantäne

Zweiter Todesfall in einem Seniorenheim in Ottobeuren – und damit der 17. Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus im Unterallgäu: Am Montag ist eine 75-jährige Bewohnerin gestorben, die positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Sie musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Aktuell sind laut Gesundheitsamt noch drei weitere Bewohner der Einrichtung im Krankenhaus, der Zustand der anderen Senioren, die positiv getestet worden waren, ist derzeit stabil. Insgesamt waren zehn Mitarbeiter und 20 Bewohner infiziert. Am Montag fand eine weitere Reihentestung in der kompletten Einrichtung statt. Treten keine Folgefälle auf, kann laut Gesundheitsamt ein Teil der Einrichtung wieder freigegeben werden.

Im Kindergarten Westerheim wurde eine zweite Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet. Die gesamte Einrichtung ist derzeit geschlossen. Am Mittwoch findet ein weiterer Reihentest statt.

Ein weiterer neuer Corona-Fall betrifft die Grundschule in Türkheim. Dort stehen eine zweite Klasse und mehrere Lehrkräfte unter Quarantäne. Auch Kontakte im Rahmen der Mittagsbetreuung wurden laut Gesundheitsamt vorsorglich isoliert. Weitere Tests gibt es am Dienstag. Die Maßnahmen würden angepasst, sobald Ergebnisse vorliegen.

Aktuell sind 77 Unterallgäuer nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 440 Unterallgäuer positiv getestet. 17 von ihnen sind gestorben, 346 gelten als genesen. Die „7-Tage-Inzidenz“ für den Landkreis Unterallgäu liegt laut LGL aktuell bei 26,38. (mz)

