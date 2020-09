16:09 Uhr

Corona-Update: 7-Tage-Inzidenz steigt im Unterallgäu weiter an

Die aktuellen Fallzahlen sind im Unterallgäu so hoch wie nie. Der bayerische Frühwarnwert ist überschritten. So viele Bürger sind aktuell nachweisbar infiziert.

Von Oliver Wolff

Update Dienstag, 15. September:

54 Unterallgäuer sind aktuell laut dem Landratsamt nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 407 Unterallgäuer positiv getestet. 16 von ihnen sind gestorben, 337 gelten als genesen.

Der Landkreis Unterallgäu hat am Wochenende den bayerischen Frühwarnwert mit einer 7-Tage-Inzidenz von 38,9 pro 100.000 Einwohner überschritten. Der Schwelle des Warnwerts liegt bei 35 Fällen, aktuell liegt der Wert im Unterallgäu bei 40.

Aktive Fälle im Unterallgäu im Wochenvergleich:

Dienstag 15. September 54 Dienstag 8. September 26 Dienstag 1. September 12

Meldung vom Montag, 14. September:

Der Landkreis Unterallgäu hat am Wochenende den bayerischen Frühwarnwert mit einer 7-Tage-Inzidenz von 38,9 aktuell nachgewiesenen Infektionen pro 100.00 Einwohner überschritten. Das teilte das Landratsamt am Montagmittag mit. Der Warnwert liegt bei 35 Fällen.

46 Personen aus dem Unterallgäu sind derzeit mit dem Coronavirus infiziert. Mehr als 145.000 Menschen leben in den 52 Kommunen im besagten bayerischen Landkreis.

Aktive Fälle im Unterallgäu im Wochenvergleich:

Montag 14. September 46 Montag 7. September 18 Montag 31. August 12

Weiterer Todesfall nach Covid-19 im Landkreis Unterallgäu

Insgesamt wurden seit Mitte März 399 Unterallgäuer positiv getestet. 16 von ihnen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben (Anstieg um einen Todesfall über das Wochenende). 337 Patienten gelten als genesen.

Verdacht auf Corona? Das sollten Patienten beachten:

Das Gesundheitsamt teilt mit, Patienten mit unklaren Symptomen sollen sich beim Verdacht auf eine Coronavirus-Infektion zunächst an ihren Hausarzt beziehungsweise am Wochenende an den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter Telefon 116117 wenden. Der Hausarzt beziehungsweise der Bereitschaftsarzt entscheidet dann über das weitere Vorgehen.

Weitere Informationen stehen auf der Homepage des Landratsamts Unterallgäu.

