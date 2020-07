vor 3 Min.

Corona-Update: Das sind die neuen Zahlen aus dem Unterallgäu

Die Infektionzahlen im Unterallgäu steigen wieder. Entwarnung kommt aus Hawangen und Markt Rettenbach. Die Kinder bleiben aber vorerst in Quarantäne.

Von Oliver Wolff

Update Montag, 13. Juli:

Das Landratsamt Unterallgäu hat am Montag eine weitere Corona-Infektion für den Landkreis gemeldet. Die Zahl der akuten Fälle ist jedoch über das Wochenende leicht gesunken: Zehn Unterallgäuer sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 284 Menschen aus dem Landkreis positiv getestet. 14 von ihnen sind infolge einer Lungenerkrankung gestorben, 260 gelten als genesen.

Update Freitag, 10. Juli:

Inzwischen liegen alle 60 Testergebnisse aus dem Kindergarten Hawangen und alle zehn Testergebnisse aus der Schule Markt Rettenbach vor. Diese sind alle negativ.

Trotzdem bleiben die Personen weiterhin in Quarantäne und damit die Kindertagesstätte in Hawangen geschlossen. „Der Test ist nur eine Momentaufnahme und eine Corona-Infektion könnte dennoch vorliegen und zu einer Erkrankung führen “, erklärt Dr. Ludwig Walters, Leiter des Gesundheitsamts. Weitere Tests wird das Gesundheitsamt gemäß den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts vornehmen.

Freibad Ottobeuren besucht, danach Corona-Infektion festgestellt

Wie sich jetzt herausstellte, hatte eine der positiv getesteten Personen zudem am Sonntag, 5. Juli, das Freibad in Ottobeuren besucht. Direkte Kontakte in diesem Zusammenhang hat das Gesundheitsamt bereits ermittelt und getestet. „Das Risiko, dass sich weitere Personen angesteckt haben, ist sehr gering“, sagt Walters. Dennoch appelliert er an die rund 350 Freibadbesucher, die an diesem Tag dort baden waren, bei Symptomen umgehend das Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu zu informieren, Telefon (08261) 995-678. Die Inkubationszeit beträgt 14 Tage (bis 19. Juli). Derzeit ermittelt das Gesundheitsamt noch weitere Kontakte der Personen.

Update Donnerstag, 9. Juli:

Im Zuge der neuen Coronafälle im Unterallgäu muss auch eine halbe Schulklasse aus Markt Rettenbach in Quarantäne. Das teilt das Unterallgäuer Landratsamt auf Anfrage mit. Denn unter den acht Personen, die sich bei einer privaten Geburtstagsparty angesteckt hatten, war auch ein Schüler, der die Mittelschule in Markt Rettenbach besucht. Insgesamt sind acht Schüler von der behördlichen Anordnung betroffen. Der Unterricht für die andern Schüler findet weiterhin statt.

Entwarnung gab es derweil für den Kindergarten in Hawangen: Weil sich eines der Kinder dort ebenfalls bei der Party infiziert hatte, waren wie berichtet alle Kinder und das Personal auf das Virus getestet worden. Dabei wurden jedoch keine weiteren Ansteckungen festgestellt. Dennoch bleibt die Einrichtung sicherheitshalber bis mindestens Ende nächster Woche geschlossen. Die Kinder und Erzieher müssen weiterhin in Quarantäne. Insgesamt hat das Gesundheitsamt in diesem Zusammenhang rund 60 Personen auf Covid-19 getestet.

Nachtrag 18 Uhr: Entwarnung auch in Markt Rettenbach: Bei den Tests unter Erziehern und Kindern gab es vorerst keine weitere bestätigte Infektion. Das teilte das Landratsamt am späten Nachmittag gegenüber unserer Redaktion mit.

Dennoch stieg am Donnerstag die Zahl der Infizierten um zwei weitere Fälle. Im Landkreis sind aktuell zwölf Unterallgäuer am Coronavirus erkrankt. Zwei Personen halten sich derzeit jedoch nicht im Landkreis auf. Seit Mitte März wurden insgesamt 283 Unterallgäuer positiv auf das Virus getestet. 257 von ihnen gelten inzwischen als genesen, 14 sind an oder infolge der Lungenerkrankung gestorben.

Erstmeldung vom Mittwoch, 8. Juli:

Am Montag ist ein neuer Corona-Fall im Landkreis Unterallgäu bekannt geworden (wir berichteten).

Es stellt sich nun heraus, dass diese Person zuvor eine private Veranstaltung besucht hatte. Die Mitarbeiter des Gesundheitsamts am Landratsamt Unterallgäu ermittelten daraufhin 30 Kontaktpersonen, die unverzüglich isoliert und getestet wurden.

Nach privater Feier: Acht Unterallgäuer infiziert, weitere vermutet

Bei acht dieser Kontaktpersonen, die alle dem gleichen familiären Umfeld angehören, fällt das Covid-19-Testergebnis positiv aus. Damit hat sich inzwischen eine größere Anzahl weiterer Kontakte ergeben, die nun schnellstmöglich vom Gesundheitsamt isoliert und getestet werden. Es ist also mit weiteren Fällen zu rechnen.

Groß angelegte Corona-Tests im Kindergarten Hawangen

Da ein infiziertes Kind den Kindergarten in Hawangen besucht, werden hier sicherheitshalber die Kinder aller Gruppen und die Mitarbeiterinnen getestet.

Nachtrag 14.40 Uhr: Weil sich das Kind mit dem Coronavirus infiziert hat, muss der Kindergarten in der Gemeinde Hawangen bis auf Weiteres geschlossen werden. Insgesamt hat das Landratsamt am Mittwoch 60 Personen auf Covid-19 getestet. Die genaue Zahl der Kindergartenkinder und Erzieher war auf Anfrage nicht zu erfahren. Erste Testergebnisse werden für den Donnerstag erwartet. (Johannes Schlecker)

So viele Covid-19-Fälle gab es bisher im Unterallgäu

Aktuell gibt es damit zehn aktive Corona-Fälle im Unterallgäu, wobei ein Fall eine Person betrifft, die sich derzeit nicht im Landkreis aufhält und auch nicht in Zusammenhang mit den anderen Fällen steht. Insgesamt wurden seit Mitte März 281 Unterallgäuer positiv getestet. 14 von ihnen sind an der Lungenkrankheit gestorben.

Das Gesundheitsamt am Landratsamt rät in der Corona-Krise zur Besonnenheit, appelliert aber gleichzeitig an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. In erster Linie müssen Risikogruppen vor einer Ansteckung geschützt werden, also beispielsweise Menschen mit Vorerkrankungen, mit geschwächtem Immunsystem und Senioren, so Gesundheitsamtsleiter Dr. Ludwig Walters.

Lesen Sie auch: Vorerkrankung und Covid-19? Ein Mindelheimer Chefarzt klärt auf

