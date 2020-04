vor 59 Min.

Corona-Update: Fast 200 bestätigte Infektionen im Unterallgäu

Mindelheimer Krankenhaus vermeldet vierten Covid-19-Todesfall im Unterallgäu. Neun Menschen stationär in Behandlung, 184 bestätigte Corona-Fälle.

Stand Montag, 6. April, 16.25 Uhr:

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Landkreis Unterallgäu ist am Montag im Vergleich zum Vortag um neun auf insgesamt 193 gestiegen. Am Freitag lag die Zahl nach Angaben des Gesundheitsamts noch bei 174 Fällen. Am Wochenende ist der vierte Patient in Zusammenhang mit der Lungenkrankheit Covid-19 im Mindelheimer Krankenhaus gestorben. Er war circa 60 Jahre alt und hatte Vorerkrankungen.

Vier Corona-Patienten in Mindelheim gestorben

Am Mittwoch vergangener Woche starb im Mindelheimer Krankenhaus ebenfalls ein an Covid-19 erkrankter Patient. Wie der Klinikverbund Allgäu am Sonntag mitteilte, handelte es sich um einen 84 Jahre alten Patienten, der schwere Vorerkrankungen hatte. Zwei weitere Patienten sind bereits vor fast zwei Wochen in der Mindelheimer Klinik an der Lungenkrankheit gestorben. Sie wurden 67 und 76 Jahre alt und litten ebenfalls an diversen Vorerkrankungen.

In den sechs Krankenhäusern des Klinikverbunds Allgäu werden aktuell insgesamt 25 Corona-Patienten stationär behandelt. Neun Patienten liegen im Mindelheimer Krankenhaus und vier Patienten in der Klinik Ottobeuren.

Stand Sonntag, 5. April, 11.45 Uhr:

Wie das Mindelheimer Krankenhaus mitteilt, ist am Samstag, 4. April, ein weiterer Patient in Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Der Patient, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde, war laut Angaben der Klinik knapp 60 Jahre alt und hatte Vorerkrankungen.

Insgesamt werden neun Coronavirus-Patienten stationär in der Klinik in Mindelheim behandelt, vier befinden sich im Krankenhaus in Ottobeuren. Insgesamt sind im Klinikverbund Allgäu 24 Covid-19-Patienten stationär untergebracht.

Klinik veröffentlicht Details über dritten Todesfall



Nach Angaben der Klinik hat der Patient nicht in einem Altenheim, sondern in eigener häuslicher Umgebung gelebt. Auch seien keine nachgewiesenen Verbindungen zu anderen Infektionsfällen im Krankenhaus bekannt, sagt Kirsten Boos, Pressesprecherin der Mindelheimer Klinik. "Es ist schwierig, nachzuvollziehen, wo sich der Patient mit dem Virus infiziert hat."

Zwei weitere Patienten mit der Lungenkrankheit sind bereits vor über einer Woche im Mindelheimer Krankenhaus gestorben. Sie wurden 67 und 76 Jahre alt und litten ebenfalls an diversen Vorerkrankungen.

