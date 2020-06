vor 50 Min.

Corona-Update: Landratsamt Unterallgäu meldet neue Infektion

Derzeit sind zwei Unterallgäuer am Coronavirus erkrankt. Das Gesundheitsamt in Mindelheim ermittelt die Kontaktpersonen von neuen Infizierten.

Neuer Corona-Fall außerhalb des Landkreises isoliert. So viele Unterallgäuer sind gerade in Quarantäne.

Von Oliver Wolff

Seit Ende Mai hat es im Unterallgäu keine neuen Corona-Infektionen gegeben. Am Dienstagnachmittag meldete das Gesundheitsamt am Landratsamt, dass eine weitere Person aus dem Unterallgäu an Covid-19 erkrankt ist. Nach Angaben der Behörde hält sich die erkrankte Person derzeit außerhalb des Landkreises auf und ist auch dort in Isolation.

Ermittlungen des Gesundheitsamts zufolge hatte sie in der letzten Zeit keine Kontakte ins Unterallgäu. Deshalb müssen im Zusammenhang mit diesem Fall keine weiteren Unterallgäuer in Quarantäne.

So viele Unterallgäuer sind gerade in Quarantäne

Insgesamt sind seit Mitte März 272 Unterallgäuer positiv auf das Coronavirus getestet worden; 256 von ihnen sind inzwischen wieder genesen; 14 von ihnen haben einen schwerden Verlauf der Krankheit nicht überlebt. Aktuell als erkrankt gelten also zwei Personen aus dem Unterallgäu. In Quarantäne befinden sich im landkreisweit derzeit 19 Personen.

Es gibt eine „Corona-Hotline“ der Staatsregierung. Sie ist täglich von 8 bis 18 Uhr unter (089) 122 220 erreichbar. Die Hotline dient als einheitliche Anlaufstelle für alle Fragen zum Corona-Geschehen: Sowohl Fragen zu gesundheitlichen Themen, den Ausgangsbeschränkungen sowie Kinderbetreuung und Schule als auch zu Soforthilfen und anderer Unterstützung für Kleinunternehmen und Freiberufler können täglich, auch an den Feiertagen, beantwortet werden.

Lesen Sie auch: Infektpraxis Mindelheim schließt, Corona-Hotline wird eingestellt

Themen folgen