Corona-Update: Neu-Infektionen im Unterallgäu rückläufig

Im Mindelheimer Krankenhaus starb am Osterwochenende ein über 70 Jahre alter Patient an einer Coronavirus-Erkrankung.

Die Neuinfektionen sind weiter rückläufig. So viele Patienten sind in stationärer Behandlung.

Von Oliver Wolff

Update Freitag, 17. April:

Im Unterallgäu gibt es 254 bestätigte Corona-Fälle, das sind vier mehr als am Vortag. Bereits am Donnerstag ist die Zahl der Neu-Infektionen nur um fünf gestiegen. Sechs Patienten werden aktuell im Krankenhaus Mindelheim stationär behandelt und drei in der Klinik Ottobeuren. Das Bürgertelefon des Landratsamts (08261/995406) ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr besetzt – am Wochenende von 12 bis 15 Uhr.

Update Donnerstag, 16. April:

Im Unterallgäu gibt es 250 bestätigte Corona-Fälle, das sind fünf mehr als am Vortag. Bereits am Mittwoch ist die Zahl der Neu-Infektionen nur um fünf gestiegen. Sechs Patienten werden aktuell im Krankenhaus Mindelheim stationär behandelt und drei in der Klinik Ottobeuren.

Artikel vom Dienstag, 12. April:

Wie das Gesundheitsamt Unterallgäu mitteilt, hat sich über die Osterfeiertage am Dienstag die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen im Landkreis Unterallgäu auf 240 erhöht. Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche gab es 220 bestätigte Corona-Fälle.

Weiterer Corona-Todesfall im Krankenhaus Mindelheim

Am Sonntag, 12. April, ist im Mindelheimer Krankenhaus ein über 70 Jahre alter Patient in Folge einer Covid-19-Lungenentzündung gestorben. Er hatte nach Aussage der Klinik eine Vorerkrankung. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Todesopfer im Landkreis auf sechs – es handelte sich dabei um ältere Personen mit Vorerkrankungen. Im Krankenhaus Mindelheim werden sieben Corona-Patienten stationär behandelt, in der Klinik Ottobeuren drei.

Im Klinikverbund Allgäu, der die Kliniken in Mindelheim, Ottobeuren, Kempten, Immenstadt, Oberstdorf und Sonthofen umfasst, werden aktuell (Stand 14. April) 26 Covid-19-Patienten behandelt.

