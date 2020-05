15:20 Uhr

Corona-Update: Seit neun Tagen keine Neu-Infektion im Unterallgäu

Das Landratsamt Unterallgäu veröffentlichte am Dienstag die Zahl der sich aktuell in Quarantäne befindenden Bürger.

Es bleibt bei 13 Todesfällen. Die Zahl der Genesenen im Unterallgäu steigt auf 216.

Von Oliver Wolff

Update Freitag, 1. Mai:

Seit Donnerstag, 23. April, bis einschließlich Freitag, 1. Mai, wurden im Landkreis Unterallgäu keine neuen Corona-Fälle gemeldet. Die Zahl der Infektionen liegt seitdem konstant bei 269. 216 Patienten sind nach Auskunft des Landratsamtes mittlerweile wieder gesund, 13 Todesfälle gibt es im Landkreis. Im Mindelheimer Krankenhaus werden derzeit drei Corona-Patienten behandelt, in Ottobeuren zwei.





Update Mittwoch, 29. April:

Im Unterallgäu sind nach Angaben des Landratsamts weiterhin 269 Corona-Fälle bestätigt. Seit vergangenem Donnerstag ist die Fallzahl konstant. In den Krankenhäusern in Mindelheim und Ottobeuren werden derzeit je drei Patienten mit einer Covid-19-Lungenerkrankung stationär behandelt. 206 Infizierte sind nach Mitteilung des Landkreises genesen. Das Bürgertelefon ist unter der Nummer 08261/995-406 erreichbar. Der Telefondienst ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr sowie am Wochenende von 12 bis 15 Uhr besetzt. Lesen Sie zu diesem Thema auch: Corona-Statistik: Hat das RKI das Unterallgäu übersehen?





Update Dienstag, 28. April:

Im Unterallgäu sind nach Angaben des Landratsamts weiterhin 269 Corona-Fälle bestätigt. Seit vergangenem Donnerstag ist die Fallzahl konstant. 206 Menschen sind mittlerweile wieder genesen.

Im Krankenhaus Mindelheim werden derzeit drei Patienten mit einer Covid-19-Lungenerkrankung stationär behandelt, in Ottobeuren sind es vier. Laut Gesundheitsamt sind derzeit etwa 1000 Unterallgäuer in Quarantäne.

Update Montag, 27. April:

Wie das Krankenhaus Mindelheim bekannt gab, starb am Montag ein positiv auf das Coronavirus getesteter Patient in der Klinik. Der Patient war Mitte 70 Jahre alt und hatte den Ärzten zufolge schwere Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Todesfälle im Landkreis auf 13. Im Unterallgäu sind weiterhin nach Angaben des Landratsamts 269 Corona-Fälle bestätigt. Seit vergangenem Donnerstag ist die Fallzahl konstant. In den Krankenhäusern Mindelheim und Ottobeuren werden aktuell je drei Patienten mit einer Covid-19-Lungenerkrankung stationär behandelt.

Update Sonntag, 26. April:

Im Unterallgäu gab es am Sonntag, 26. April, 269 bestätigte Corona-Fälle (Stand: 15 Uhr). Damit blieb die Fallzahl seit Donnerstag konstant. Es blieb ebenfalls bei der Zahl von 12 Todesfällen. Rund 180 Corona-Patienten galten bis zum Sonntag nach Auskunft des Landratsamtes Unterallgäu als wieder genesen.

Das Landratsamt hatte zuletzt mitgeteilt, die Zahl der bekannten Infektionen könne auch deshalb täglich variieren, da die Testergebnisse manchmal in unregelmäßigen Zeitabschnitten bekannt werden. Im Wochenvergleich waren die Neu-Infektionen mit dem Covid-19-Virus zuletzt rückläufig.

Update 24. April:

Wie die Klinik Ottobeuren in der Vorwoche bekannt gab, starb am Donnerstag ein über 80 Jahre alter Patient in Folge einer Covid-19-Lungenerkrankung. Er hatte schwere Vorerkrankungen. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Todesfälle im Landkreis auf zwölf. Bereits am Vortag hatte das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle gemeldet. Lesen Sie zu diesem Thema auch: Vorerkrankung und Covid-19? Ein Mindelheimer Chefarzt klärt auf

Es handelte sich laut Gesundheitsamt allesamt um ältere Personen mit Vorerkrankungen. Manche Patienten hatten leichte, manche schwere Vorerkrankungen. Etwa 175 Infizierte gelten aktuell als genesen. Damit ist die Zahl der aktuell Erkrankten im Unterallgäu auf unter 100 gefallen. Im Mindelheimer und im Ottobeurer Krankenhaus werden derzeit je drei Corona-Patienten stationär behandelt.

Corona-Statistik im Wochenvergleich

Am Freitag, 17. April, sind im Unterallgäu 254 bestätigte Corona-Fälle verzeichnet worden. Sechs Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung sind zu diesem Zeitpunkt gezählt worden. Sechs Patienten sind damals im Krankenhaus Mindelheim stationär behandelt worden und drei in der Klinik Ottobeuren.





Unsere Corona-Updates der vergangenen Woche finden Sie hier: Corona-Update: Zwei weitere Todesfälle im Unterallgäu





