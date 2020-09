vor 16 Min.

Corona-Update: Warnwert im Unterallgäu wieder überschritten

Der bayerische Frühwarnwert ist wieder überschritten. Es gibt einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19. So ist die Lage im Wochenvergleich.

Von Oliver Wolff

Update Montag, 21. September:

77 Unterallgäuer sind nach Angaben des Landratsamts aktuell nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 440 Unterallgäuer positiv getestet. 17 von ihnen sind gestorben (Anstieg um einen Todesfall über das Wochenende), 346 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz für den Landkreis Unterallgäu liegt aktuell bei 35,41. Damit ist der bayerische Frühwarnwert wieder überschritten. Es sind jedoch derzeit keine speziellen Maßnahmen angeordnet.

Aktive Fälle im Unterallgäu im Wochenvergleich:

Montag 21. September 77 Montag 14. September 46 Montag 07. September 18

Meldung vom Freitag, 18. September:

Im Kindergarten in Westerheim ist eine Mitarbeiterin positiv auf das Coronavirus getestet worden. Jetzt müssen laut dem Gesundheitsamt am Landratsamt Unterallgäu sieben weitere Mitarbeiter in Quarantäne.

Betreuer in Quarantäne, Kinder nicht

Getestet wurden neben den Mitarbeitern auch die betroffene Kindergartengruppe. Diese Kinder sollen laut Gesundheitsamt soziale Kontakte vorerst reduzieren, stehen jedoch nicht unter Quarantäne, weil laut Gesundheitsamt wegen der Vorsichtsmaßnahmen eine Ansteckung unwahrscheinlich sei.

Die Kinderkrippe in Westerheim (Unterallgäu) ist von diesem Vorfall nicht betroffen. Sicherheitshalber wurde hier dennoch das Personal getestet.

So ist die Lage am Babenhausener Kindergarten

Die Mitarbeiter des Kindergartens in Babenhausen, die sich noch in Quarantäne befinden, werden erneut getestet, ebenso wie die Kinder, die mit der betroffenen Mitarbeiterin Kontakt hatten. Bislang haben sich hier keine Neuinfektionen ergeben, so das Gesundheitsamt.

Bisher zweimal getestet wurde eine Schulklasse in Bad Wörishofen - sämtliche Ergebnisse waren jedoch negativ, sodass die Schüler ab Montag den Unterricht wieder besuchen können.

So ist die Lage am Ottobeurer Altenheim

Erneut getestet wurden alle Bewohner und Mitarbeiter einer Senioreneinrichtung in Ottobeuren. Die Testreihe ergab weitere Fälle: Zwei Mitarbeiter und sechs Bewohner wurden positiv getestet, sodass hier inzwischen 20 Bewohner (darunter ein Todesfall) und zehn Mitarbeiter betroffen sind. Am Montag nimmt das Gesundheitsamt nochmals Testungen vor.

Am Freitag, 18. September, hat das Landratsamt Unterallgäu bis Redaktionsschluss keine tagesaktuellen Infektionszahlen veröffentlicht. Ein Update folgt wieder am Sonntag.

