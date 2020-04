vor 34 Min.

Corona-Update: Zwei weitere Todesfälle im Unterallgäu

Am Donnerstag sind zwei Covid-19-Patienten aus dem Landkreis Unterallgäu gestorben. Die Zahl der Neu-Infektionen ist im Raum Mindelheim rückläufig.

Von Oliver Wolff

Update Donnerstag,23. April:

Im Unterallgäu ist am Donnerstag die Zahl der Coronavirus-Infektionen um drei auf 269 gestiegen. Im Wochenvergleich sind die Neuinfektionen rückläufig. Elf Covid-19-Patienten aus dem Unterallgäu starben bisher an, beziehungsweise in Folge der besagten Lungenkrankheit. Das sind zwei weitere Todesfälle binnen 24 Stunden. Es handelte sich laut Gesundheitsamt um ältere Personen mit Vorerkrankungen. In welchem Krankenhaus sie gestorben sind, ist zunächst nicht bekannt.

So viele Coronavirus-Infizierte sind im Unterallgäu wieder gesund

Etwa 160 Infizierte gelten nach Angaben des Landratsamts als genesen. Im Mindelheimer Krankenhaus werden aktuell drei Corona-Patienten stationär behandelt, in der Klinik Ottobeuren vier. Das Bürgertelefon des Landratsamts Unterallgäu mit der Nummer 08261/995406 ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr besetzt.

Update Mittwoch, 22. April:

Im Landkreis Unterallgäu ist am Mittwoch die Zahl der Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion auf neun gestiegen. Außerdem wurden 266 Infektionen gemeldet, vier mehr als am Dienstag. Am Vortag gab es erstmals seit Anfang März keine gemeldete Neu-Infektion mit dem Coronavirus. Etwa 160 Infizierte gelten laut dem Gesundheitsamt bereits als genesen. In Mindelheim werden aktuell zwei Corona-Patienten stationär behandelt, in Ottobeuren drei.

Update Dienstag, 21. April:

Im Unterallgäu blieb am Dienstag die Zahl der bestätigten Corona-Fälle konstant bei 262. Seit Anfang März ist das der erste Tag ohne gemeldete Neu-Infektionen. Etwa die Hälfte der Infizierten ist laut Landratsamt genesen. Wie berichtet ist am Sonntag im Krankenhaus Mindelheim ein an Covid-19 erkrankter Patient gestorben. Das damit achte Opfer im Landkreis war 80 Jahre alt und hatte laut Klinik Vorerkrankungen. In Mindelheim werden aktuell zwei Corona-Patienten stationär behandelt, in Ottobeuren drei.

Update Montag, 20. April:

Im Unterallgäu stiegen am Montag die bestätigten Corona-Fälle um fünf auf insgesamt 262. Im Wochenvergleich ist die Zahl der Neuinfektionen rückläufig. Etwa die Hälfte der Infizierten ist laut Landratsamt genesen. Am Sonntag ist im Krankenhaus Mindelheim ein an Covid-19 erkrankter Patient gestorben. Er war 80 Jahre alt und hatte laut Klinik Vorerkrankungen. Die Zahl der Corona-Todesfälle erhöht sich damit im Unterallgäu auf acht.

Update Sonntag, 19. April:

Im Unterallgäu gab es am Sonntag 257 bestätigte Corona-Fälle, am Samstag waren es 255. Bereits am Freitag ist die Zahl der Neu-Infektionen nur um vier gestiegen. Wie der Klinikverbund Allgäu mitteilt, ist am Freitag in der Klinik in Ottobeuren ein weiterer Covid-19-Patient der Lungenkrankheit erlegen. Er war fast 80 Jahre alt und litt der Klinik zufolge unter schweren Vorerkrankungen. Die Zahl der Corona-Todesopfer im Landkreis erhöht sich damit auf sieben. Sie alle hatten Vorerkrankungen gehörten durch ihr Alter zur Risikogruppe. An den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren werden aktuell jeweils drei Corona-Patienten stationär behandelt und im gesamten Klinikverbund insgesamt 20.

Update Freitag, 17. April:

Im Unterallgäu gibt es 254 bestätigte Corona-Fälle, das sind vier mehr als am Vortag. Bereits am Donnerstag ist die Zahl der Neu-Infektionen nur um fünf gestiegen. Sechs Patienten werden aktuell im Krankenhaus Mindelheim stationär behandelt und drei in der Klinik Ottobeuren.

Update Donnerstag, 16. April:

Im Unterallgäu gibt es 250 bestätigte Corona-Fälle, das sind fünf mehr als am Vortag. Bereits am Mittwoch ist die Zahl der Neu-Infektionen nur um fünf gestiegen. Sechs Patienten werden aktuell im Krankenhaus Mindelheim stationär behandelt und drei in der Klinik Ottobeuren.

Artikel vom Dienstag, 12. April:

Wie das Gesundheitsamt Unterallgäu mitteilt, hat sich über die Osterfeiertage am Dienstag die Zahl der offiziell bestätigten Coronavirus-Infektionen im Landkreis Unterallgäu auf 240 erhöht. Zum Vergleich: Am Mittwoch vor einer Woche gab es 220 bestätigte Corona-Fälle.

Weiterer Corona-Todesfall im Krankenhaus Mindelheim

Am Sonntag, 12. April, ist im Mindelheimer Krankenhaus ein über 70 Jahre alter Patient in Folge einer Covid-19-Lungenentzündung gestorben. Er hatte nach Aussage der Klinik eine Vorerkrankung. Damit erhöhte sich die Zahl der Corona-Todesopfer im Landkreis auf sechs – es handelte sich dabei um ältere Personen mit Vorerkrankungen. Im Krankenhaus Mindelheim werden sieben Corona-Patienten stationär behandelt, in der Klinik Ottobeuren drei.

Im Klinikverbund Allgäu, der die Kliniken in Mindelheim, Ottobeuren, Kempten, Immenstadt, Oberstdorf und Sonthofen umfasst, werden aktuell (Stand 14. April) 26 Covid-19-Patienten behandelt.

