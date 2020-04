16:25 Uhr

Corona-Update: Zwölfter Todesfall und keine neuen Infektionen

Am Freitag wurde wieder ein Corona-Todesfall im Landkreis Unterallgäu bekannt. So ist die Lage im Vergleich zu vergangener Woche.

Von Oliver Wolff

Im Unterallgäu ist am Freitag die Zahl der Coronavirus-Infektionen konstant bei 269 geblieben. Nach Auskunft des Landratsamts könne die Zahl auch deshalb täglich variieren, da die Testergebnisse manchmal in unregelmäßigen Zeitabschnitten bekannt werden. Im Wochenvergleich sind die Neu-Infektionen mit dem Covid-19-Virus rückläufig.

Weiterer Corona-Todesfall im Unterallgäu

Wie die Klinik Ottobeuren nun bekannt gab, starb am Donnerstag ein über 80 Jahre alter Patient in Folge einer Covid-19-Lungenerkrankung. Er hatte schwere Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Corona-Todesfälle im Landkreis auf zwölf. Bereits am Vortag hatte das Gesundheitsamt zwei weitere Todesfälle gemeldet. Lesen Sie zu diesem Thema auch: Vorerkrankung und Covid-19? Ein Mindelheimer Chefarzt klärt auf

Es handelte sich laut Gesundheitsamt allesamt um ältere Personen mit Vorerkrankungen. Manche Patienten hatten leichte, manche schwere Vorerkrankungen. Etwa 175 Infizierte gelten aktuell als genesen. Damit ist die Zahl der aktuell Erkrankten im Unterallgäu auf unter 100 gefallen. Im Mindelheimer und im Ottobeurer Krankenhaus werden derzeit je drei Corona-Patienten stationär behandelt.

Corona-Statistik im Wochenvergleich

Vor einer Woche, also am Freitag, 17. April, sind im Unterallgäu 254 bestätigte Corona-Fälle verzeichnet worden. Sechs Todesfälle in Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung sind zu diesem Zeitpunkt gezählt worden. Sechs Patienten sind damals im Krankenhaus Mindelheim stationär behandelt worden und drei in der Klinik Ottobeuren.

Das Bürgertelefon des Landratsamts 08261/995406 ist werktags von 8 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr besetzt, am Wochenende von 12 bis 15 Uhr.

Unsere Corona-Updates der vergangenen Tage finden Sie hier: Corona-Update: Zwei weitere Todesfälle im Unterallgäu





Themen folgen