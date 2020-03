14:40 Uhr

Corona-Verdacht an Grundschule: Dritte Klasse bleibt zu Hause

Einige Mindelheimer Grundschüler sind vom Unterricht befreit. Das Gesundheitsamt rät unterdessen, Risikogruppen zu meiden.

Von Oliver Wolff

Eine dritte Klasse an der Mindelheimer Grundschule ist für die kommenden zwei Tage vom Unterricht befreit. Ein Kind steht nämlich im Verdacht, mit dem Virus infiziert zu sein. Das Staatliche Schulamt Unterallgäu gab auf Anfrage unserer Redaktion am Montagnachmittag bekannt, dass es es sich um eine reine Vorsichtsmaßnahme handle. „Es ist nach derzeitigem Stand nicht bestätigt, dass ein Corona-Fall vorliegt“, sagte Schulamtsdirektorin Elisabeth Fuß. Ein Untersuchungsergebnis liege noch nicht vor.

Einziger Corona-Verdachtsfall an Schulen im Unterallgäu

Der Verdachtsfall an der Grundschule Mindelheim sei auch der einzige an den Schulen im Landkreis. Einige Schüler sind zwar am Montag vorsichtshalber zu Hause geblieben, da sie sich zuletzt in einem Risikogebiet aufgehalten haben. „Alle Schüler sind ohne Symptome“, betonte Fuß. Dass alle Schüler der besagten dritten Klasse an der Mindelheimer Grundschule für zwei Tage zu Hause bleiben müssen, liege allein daran, eine mögliche Infektionskette zu unterbrechen.

Das Gesundheitsamt rät, Kontakte zu Risikogruppen zu reduzieren

Unterdessen hat das Gesundheitsamt am Montag bekannt gegeben, dass im gesamten Landkreis Unterallgäu noch kein einziger Corona-Fall bestätigt wurde. Die Behörde rät aber, Kontakte zu Risikopersonen und ihren Angehörigen so weit wie möglich zu beschränken.

Als Risikogruppen gelten etwa Menschen in Altenpflegeheimen, Behinderten-Einrichtungen und Kliniken – insbesondere, wenn die Personen Vorerkrankungen haben. Weitere Informationen zum Coronavirus stehen auf der Homepage des Gesundheitsamts unter www.unterallgaeu.de/infektionskrankheiten.

Lesen Sie auch:

Themen folgen