Corona-Virus: Mindelheimer Ausbildungsmesse abgesagt

Die große Ausbildungsmesse mit fast 90 Ausstellern in der Mindelheimer Berufsschule am 14. März ist abgesagt. Grund dafür: das Corona-Virus.

Von Melanie Lippl

Die Enttäuschung ist Iris Rienks anzuhören: "Die Ausbildungsmesse in der Berufsschule ist abgesagt. Wir können gar nicht anders", sagt die Mindelheimer Gebietsdirektorin der Sparkasse und Mitorganisatorin der Messe, die vom Arbeitskreis Schule-Wirtschaft veranstaltet wird.

Zwar sehe das Unterallgäuer Gesundheitsamt keine Gefährdung bei der Messe, die am 14. März in der Mindelheimer Berufsschule hätte stattfinden sollen, so Rienks Allerdings halten es derzeit viele Firmen so, dass sie keine Messen nicht besuchen.

Die Absage wegen des Corona-Virus sei eine reine Vorsichtsmaßnahme

Die Absage ist eine Vorsichtsmaßnahme, sagt Rienks. "Man weiß zu wenig über das Virus." Bei 3000 bis 4000 Messebesuchern - darunter auch viele Kinder und Jugendliche - könne man es nicht verantworten, wenn man durch die Veranstaltung zu einer möglichen Verbreitung des Virus beitrage: "Das würde Kreise ziehen, wenn da ein Coronafall wäre."

Ob die Messe in diesem Jahr noch stattfindet, sei noch nicht entschieden, so Rienks. "Es gibt Überlegungen, sie nachzuholen", sagt Rienks , eventuell im Herbst. Derzeit laufen Gespräche mit den Beteiligten.

Auch wenn es hier keinen Fall gibt, wirkt sich das Corona-Virus dennoch auch auf das Unterallgäu aus:

