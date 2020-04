vor 17 Min.

Corona-Virus fordert fünften Toten im Unterallgäu

Ein Bewohner des Kreis-Seniorenwohnheims Am Anger in Bad Wörishofen starb am Donnerstag infolge des Corona-Virus.

Plus Das Corona-Virus hat ein weiteres Opfer gefordert. Ein Bewohner des Kreis-Seniorenwohnheims in Bad Wörishofern starb im Kaufbeurer Krankenhaus.

Von Axel Schmidt

Das Corona-Virus hat ein weiteres Opfer im Unterallgäu gefordert. Ein 89-jähriger Mann, der positiv auf das Corona-Virus getestet worden war, ist am Donnerstag im Krankenhaus in Kaufbeuren gestorben. Wie das Landratsamt Unterallgäu mitteilt, handelt es sich um einen Bewohner des Kreis-Seniorenwohnheims Am Anger in Bad Wörishofen. Der Betroffene litt unter Vorerkrankungen.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

In dem Bad Wörishofer Heim gibt es bislang keinen weiteren Corona-Fall. Das Gesundheitsamt am Landrastamt hat alle engen Kontaktpersonen des Erkrankten ermittelt. Die Kontakte des Infizierten beschränkten sich auf neun Mitarbeiter, die das Gesundheitsamt sofort unter Quarantäne stellte. Die Testergebnisse von acht Mitarbeitern liegen bereits vor. Sie sind alle negativ. Getestet wurden auch alle anderen Mitarbeiter der Einrichtung. Hier stehen die Ergebnisse noch aus. Insgesamt gibt es im Unterallgäu nun fünf Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Die Zahl derer, die sich im Landkreis infiziert haben, stieg am Karfreitag auf 229. Rund ein Drittel der Betroffenen ist mittlerweile wieder genesen. Lesen Sie auch: Corona: So funktioniert die neue Infektpraxis in Mindelheim Corona: Max Kaplan ist jetzt Versorgungsarzt des Landkreises



Themen folgen