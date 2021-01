vor 14 Min.

Corona bringt Erkenntnis: Masken sind super und hilfreich!

Einstieg nur noch mit OP-Maske oder noch besserem Schutz: Alltagsmasken sollen laut einem Bund-Länder-Beschluss in Bahnen und Bussen künftig bundesweit tabu sein.

Plus Unser Autor macht sich Gedanken über die Sinnhaftigkeit des Tragens einer Maske - natürlich mit einem Augenzwinkern. Ein Kommentar.

Von Alf Geiger

Wird ja viel diskutiert gerade über Sinn und Unsinn der Mund-Nasen-Masken, die wir wegen Corona alle über unsere Gesichter ziehen müssen. Was dabei völlig untergeht ist die Tatsache, dass die Atemschutzmasken buchstäblich unser Leben verändert haben – und zwar zum Besseren!

Die Maske schützt nicht nur gegen das Corona-Virus

Wie, glauben Sie nicht? Dann denken Sie doch mal an einen Besuch im Fischladen um die Ecke. Na, dämmert es? Oder wenn Vegetarier im Supermarkt an der Fleischtheke vorbeilaufen müssen. Oder wenn der Kollege mal wieder vergessen hat, rechtzeitig sein Hemd zu wechseln. Oder... Nein, an dieser Stelle verzichten wir auf alle weiteren denkbaren, aber meist unappetitlichen olfaktorischen Herausforderungen.

Dafür noch der wichtigste Vorteil der Atemschutzmasken ganz zum Schluss: Wenn uns draußen wieder einmal der eiskalte Wind um die Nase pfeift: Maske auf! Und schon ist es kuschlig warm. Von allen weiteren Vorteilen mal ganz abgesehen...

Lesen Sie auch:

Themen folgen