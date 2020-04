Corona bringt einen Sommer ohne Musik und Tanz

Plus Nicht nur das historische Kurparkfest in Bad Wörishofen fällt aus. Die Liste der Absagen ist lang und für viele bitter. Was nun für Kneippanlagen gilt.

Mit einem prall gefüllten Programm wollte die Stadt Bad Wörishofen in die Sommersaison starten – doch daraus wird nun nichts. Als Folge der Beschränkungen in der Corona-Krise fallen nun einige Höhepunkte des Jahres aus. Auch für die Fans der zahlreichen Kneippanlagen im Stadtgebiet gibt es keine guten Nachrichten. Sie sind noch geschlossen – und bleiben es auch noch eine Weile.

Grundlage für den Umgang mit den Kneippanlagen ist eine bayerische Infektionsschutzverordnung. Diese untersage unter anderem den Betrieb von Einrichtungen der Freizeitgestaltung. „Als solche gelten auch unsere zahlreichen Kneippanlagen“, sagte Kurdirektorin Petra Nocker unserer Redaktion. „Darum müssen diese bis auf Weiteres leider geschlossen bleiben.“ Normalerweise kann man in Bad Wörishofen praktisch an jeder Ecke kneippen. Im Stadtgebiet gibt es insgesamt 22 Kneippanlagen. Sie bestehen aus einem Armbade- oder einem Wassertretbecken oder beidem. Dazu kommen zwei Naturwassertretanlagen im Wörthbach.

Streetfood ade: Festival in Bad Wörishofen fällt aus

Die Liste der Kneippanlagen ist also lang, noch länger allerdings ist die Liste mit Veranstaltungsabsagen, welche der Kur- und Tourismusbetrieb am Donnerstag an die Bad Wörishofer Gastgeber verschickt hat. Aufgrund der verlängerten Ausgangsbeschränkungen wurden zunächst alle Veranstaltungen bis 3. Mai abgesagt. Doch die Kneippstadt ist auch vom nun geltenden Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August betroffen. Dies betrifft Stadtfest und Steiermarkfest, Gartenstadtfest, Kurparkfest, Sommerabend im Kneipp-Museum, Street- Food-Markt und die Tanznachmittage. Auch das Maibaum-Spektakel wird es heuer nicht geben. Die Veranstaltung des Heimat- und Trachtenvereins „Alpenblick“ Bad Wörishofen hatte immer viele Zuschauer angelockt. Am heutigen Donnerstag sollte eigentlich die Allee der Jahresbäume Zuwachs erhalten. Auch diese Veranstaltung mit Kindergartenkindern und Prominenz fällt aus. Kein Tulpentag, kein Tulpenball, kein Concerto Bambini, kein Allgäuer Literaturfestival – alles abgesagt.

Stargeigerin Mutter erkrankte selbst am Corona-Virus

Für manche Veranstaltung gib es einen Ersatztermin, etwa für den Auftritt der Stargeigerin Anne Sophie Mutter, die nun am 22. September nach Bad Wörishofen kommt. Mutter war zwischenzeitlich selbst am Corona-Virus erkrankt. Dass sie dies anfangs auch psychisch belastet habe, hatte sie im Gespräch mit dem Bayerischen Rundfunk berichtet. Das Konzert war aber schon zuvor nach Beschlüssen der Staatsregierung abgesagt worden. Gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit. Das gilt auch für den Auftritt der „Queen of Sand“, Irina Titova, die nun am 4. April 2021 nach Bad Wörishofen kommt. Ersatztermine gibt es auch für das Kabarett mit Stefan Waghubinger (27. Juni 2021) und HG Butzko (15. November 2020) und das Konzert des Don Kosaken Chors (9. Dezember 2020). Auch das Konzert der „Simon & Garfunkel Revival Band“ soll stattfinden, nun allerdings am 26. Mai 2021. Für alle abgesagten Veranstaltungen ohne Ersatztermin können Karten zurückgegeben werden.

Der Veranstaltungssommer fällt also flach. Kurdirektorin Nocker hofft jetzt auf den Herbst. „Wir hoffen sehr, dass wir unseren Veranstaltungsplan im September fortsetzen können“, sagt sie. Man habe „noch viele wunderschöne Veranstaltungen in petto“. Nocker gibt sich zuversichtlich.