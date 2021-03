vor 32 Min.

Corona im Schlachthof Vion: Produktion startet am Dienstag wieder

Der Vion Schlachthof in Buchloe ist Schwabens größter Schlachtbetrieb.

So soll es nach dem Corona-Ausbruch mit über 100 Infizierten in Schwabens größtem Schlachtbetrieb weitergehen.

Nach dem Corona-Ausbruch im Schlachthof Vion Beef in Buchloe, dem größten Schlachtbetrieb in Schwaben, will das Unternehmen ab Dienstag die Produktion wieder schrittweise hochfahren.

„Wir gehen davon aus, dass wir in Absprache mit den Gesundheitsbehörden den Betrieb in der Schlachtung und Zerlegung am Dienstag wieder aufnehmen werden. Nach Ablauf der Quarantäne und nochmaliger Freitestung betroffener Mitarbeiter wird somit genügend Personal zur Verfügung stehen“, sagte Unternehmenssprecher Thomas van Zütphen auf Nachfrage unserer Zeitung.

Es geht auch um das Thema "Freitestung" der Mitarbeiter von Vion in Buchloe

Bei einer Freitestung müssen zwei Tests ein negatives Ergebnis erbringen, damit diese Personen wieder arbeiten können. „Da wir den Betrieb schrittweise aufnehmen wollen und nicht sofort wieder mit voller Kapazität arbeiten, bitten wir unsere Viehlieferanten darum, Anlieferungen im Vorfeld telefonisch mit ihren Ansprechpartnern in unserem Betrieb abzustimmen“, sagt van Zütphen.

Wie berichtet, war am 1. März ein Vion-Mitarbeiter in der Produktion positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Laut Landratsamt Ostallgäu gibt es mittlerweile insgesamt 109 Covid-Fälle in dem Buchloer Betrieb. „Bei der letzten Testung waren noch 92 Mitarbeiter positiv“, heißt es weiter. 49 haben ihren Wohnsitz im Ostallgäu. (cg)

