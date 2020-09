vor 50 Min.

Corona verlangt Bewohnern und Personal einiges ab

Plus Was die Corona-Pandemie für das Dominikus-Ringeisen-Werk in Pfaffenhausen bedeutet.

Von Ulla Gutmann

Das Dominikus-Ringeisenwerk im Unterallgäu mit dem Seniorenzentrum St. Anna, den Wohneinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigungen und den Werkstätten muss aufgrund der Corona-Pandemie seit Monaten zahllose zusätzliche Herausforderungen bewältigen.

Schließlich haben viele der Bewohner Vorerkrankungen und in den Werkstätten arbeiten auch Beschäftigte von außerhalb. Julia Rampp, Wohneinrichtungsleiterin des Dominikus-Ringeisen-Werkes (DRW) in Pfaffenhausen, freut sich und ist dankbar, dass bisher mit strengen Hygiene- und Schutzmaßnahmen verhindert werden konnte, dass sich jemand in den Einrichtungen im Unterallgäu mit dem Coronavirus infiziert. Nach den zunächst vom Ministerium vorgegebenen Richtlinien gilt hier inzwischen ein vom DRW Unterallgäu in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt erarbeitetes individuelles Schutzkonzept.

Auch im Dominikus-Ringeisen-Werk macht sich bemerkbar, dass die Coronatest-Labore überlastet sind

Im Alltag heißt das, dass die Mitarbeiter den ganzen Tag über chirurgische Einwegmasken tragen, die inzwischen in ausreichender Menge vorrätig sind. War ein Bewohner längere Zeit bei Verwandten zuhause, was jetzt wieder erlaubt ist, oder etwa im Krankenhaus, muss er bei der Rückkehr zunächst in Quarantäne. Die Ergebnisse eines ersten und eines fünf Tage später erneut durchgeführten Testes müssen dann abgewartet werden. „Wir merken immer mehr, wie überlastet die Labore sind“, berichtet Julia Rampp dazu, „Das Ergebnis eines Testes, der am Samstag eingeschickt wurde, ist am Donnerstag in der darauffolgenden Woche noch nicht da. Das belastet alle, den Betroffenen, Mitarbeiter und Angehörige.“

Julia Rampp ist Wohneinrichtungsleiterin des Dominikus-Ringeisen-Werks.

Auch empfindet sie die Personalsituation als Spagat, der immer weiter auseinanderdriftet. Die Mitarbeiter, die zuvor schon gut ausgelastet waren, müssen jetzt noch viel mehr Aufgaben bewältigen. Zeigt ein Bewohner Erkältungssymptome, muss er – wie die Besuchs-Rückkehrer – in Einzelquarantäne. Für die Betreuer bedeutet das, dass sie jedes Mal die Schutzkleidung bestehend aus FFP2-Maske, Einwegpflegekittel und Handschuhen anlegen müssen, auch wenn sie nur eben schnell ein Getränk reichen. Beim Herausgehen muss alles wieder abgelegt werden und das immer wieder, das kostet Zeit.

Die Mitarbeiter im Dominikus-Ringeisen Werk in Pfaffenhausen zeigen großes Engagement

Blinde oder alte Menschen, für die Berührungen, Nähe und soziale Kontakte besonders wichtig sind, leiden besonders unter den Corona-Schutzmaßnahmen und auch schwerbehinderte Menschen, die aufgrund ihrer kognitiven Fähigkeiten einfach nicht verstehen, warum jemand mit Maske in den Raum kommt, warum gewohnte Abläufe nicht mehr so sind wie zuvor. Dies zu sehen und gefühlt zu wenig helfen zu können, belaste die Mitarbeiter sehr, wie Julia Rampp betont. Wobei sie die Mitarbeiter allesamt sehr lobt für ihr Engagement und ihre Flexibilität bei fast täglich neuen Vorgaben. Auch rufen immer wieder besorgte Angehörige an, der Kommunikationsbedarf nach allen Seiten ist groß. Den erhöhten Arbeitsaufwand könne man aber eigentlich nur mit mehr Personal abfangen.

Und dazu bräuchte es mehr Geld. Die Anliegen der Mitarbeiter formuliert Rampp wie folgt: „Die Konsequenzen der geforderten Schutzmaßnahmen sollten von den Behörden immer wieder zum Thema gemacht und reflektiert werden. Menschen mit Beeinträchtigungen und im Alter können die Herausforderungen der Pandemie nur mit intensivster, erhöhter personeller Begleitung bewältigen. Die bisherige Alltagsbesetzung kann diesen Anforderungen nicht oder nur auf Kosten und dank der immensen Einsatzbereitschaft standhalten.“

