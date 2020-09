08:07 Uhr

Corona zum Trotz: Rammingen bleibt schuldenfrei

Plus Seit 2010 steht Rammingen in Sachen Haushalt solide da; so auch in diesem Jahr. Allerdings ist der Investitionsplan üppig. Das könnte Folgen haben.

Von Regine Pätz

Zappenduster wurde es vor den Fenstern des Ramminger Sitzungsraumes. Tatsächlich sollte dies jedoch nichts mit der angekündigten Haushaltsberatung und einem eventuellen „Schwarzsehen“ ob der finanziellen Lage der Gemeinde zu tun haben. Schlicht und ergreifend der Herbst hatte Einzug gehalten und so zum frühen Dämmerungseinbruch an diesem Sitzungsabend beigetragen. Die sich stetig verkürzenden Tage hatte wohl besonders Claus-Dieter Hiemer im Blick, denn mit der Vorlage des Ramminger Haushaltsplans 2020 erst zum dritten Quartal dieses Jahres zeigte sich der versierte Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft (VG) nicht so ganz zufrieden; unter anderem Auswirkungen von Corona hätten hier zu zeitlichen Verzögerungen geführt, sagte er.

Mit Hiemer war auch Kämmerer Christian Schöffel an diesem Abend zugegen, der den Rechenschaftsbericht für 2019 im Gepäck hatte.

Rekordwert in Sachen Kreisumlage in Rammingen

Darin konnte Schöffel auf ein generell zufriedenstellendes Jahr verweisen, das Haushaltsjahr 2019 habe „den Planungen entsprochen“ – obschon die Gemeinde mit knapp 837.500 Euro einen Rekordwert in Sachen Kreisumlage sowie einige Haushaltsüberschreitungen zu verbuchen hatte, die allerdings mit freien Mitteln aus dem Haushalt ausgeglichen werden konnten.

Knapp 400.000 Euro Kreditaufnahmen für Investitionen und darin möglichen Fördermaßnahmen waren in 2019 vorgesehen; Mittel, die jedoch noch nicht gebraucht worden waren. „Liquidität ist da“, konstatierte Christian Schöffel. Daneben musste der Verwaltungshaushalt durch eine Zuführung aus dem Vermögenshaushalt ausgeglichen werden; der Überschuss wurde um 12.000 Euro auf rund 100.000 Euro aufgestockt und damit „eine ordentliche Zuführung erreicht“, wie Claus-Dieter Hiemer ergänzte. Der Stand der Rücklage der Gemeinde Rammingen liegt damit zum Stichtag 1. Januar 2020 bei 56.000 Euro.

Kämmerer spricht von starken vier Jahren in Rammingen

Das Haushaltsjahr 2020 konnte Hiemer anschließend „besser als das Vorjahr“ betiteln, ohne Corona-Auswirkungen wäre es sogar noch besser. So schließt der Verwaltungshaushalt für 2020 in Einnahmen und Ausgaben mit 2.923.497 Euro ab, der Vermögenshaushalt mit 2.550.384 Euro; gesamt liegt der Haushaltsplan für 2020 damit bei 5.473.884 Euro – und gehört damit zu den „starken vier vergangenen Jahren“. Tatsächlich kann planungsgemäß in 2020 mit 168.000 Euro wieder deutlich mehr den Rücklagen zugeführt werden. Mehr noch, bleibe die Gemeinde Rammingen seit 2010 weiterhin schuldenfrei, „einen Kredit brauchen wir wohl auch 2020 nicht“, hängte der Kämmerer an. Auch indirekte Schulden, wie der gemeindliche Anteil in Höhe von 500.000 Euro am Interkommunalen Gewerbepark A 96 seien bis Ende 2020 planmäßig getilgt, so Hiemer.

Obschon das Landratsamt der Gemeinde noch „deutliche Reserven bei den Realsteuerhebesätzen“ attestiert, bleiben die Hebesätze sowohl bei Grundsteuer A und B als auch bei der Gewerbesteuer unverändert.

Was Rammingen aus der Gewerbesteuer erhält

Die Einnahmen aus beiden Grundsteuern bezifferte Claus-Dieter Hiemer auf 145.500 Euro, der Gewerbesteuer auf 500.000 Euro - und damit „trotz Corona um erfreuliche 50.000 Euro mehr als im Vorjahr“. In Sachen Einkommensteuer zeige sich allerdings das Virus. Für das laufende Jahr erwartet die Gemeinde etwa 835.000 Euro Einnahmen – und liegt damit rund 60.000 Euro unter dem Vorjahresansatz. Unsicherheiten auf der Einnahmenseite – und damit im Bereich Finanzplanung – werden, ebenfalls coronabedingt, wohl auch für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 zu erwarten sein, gab Hiemer Auskunft.

Allein für 2021 plane die Gemeinde eine Kreditaufnahme in Höhe von 600.000 Euro, um wichtige Projekte angehen zu können. Bis 2021 hätte Rammingen dann für geplante oder bereits durchgeführte Investitionen insgesamt rund 15 Millionen Euro ausgegeben. So werden allein für den Ausbau der Hauptstraße inklusive Wasserleitungen rund 390.000 Euro veranschlagt, für den gewerblichen Grunderwerb noch einmal 350.000 Euro. Ob der Kredit gebraucht werde, gelte es abzuwarten, beschwichtigte der Kämmerer, denn dazu müssten alle Investitionen (siehe Auswahl Kasten) auch umgesetzt werden. „Und selbst wenn, wäre Rammingen 2023 wieder schuldenfrei.“

Während Bürgermeister Anton Schwele die mögliche Kreditaufnahme in 2021 als eine Art Einschnitt in seiner Laufbahn als Rathauschef betitelte, war es Ratsmitglied Hans Zitzler (UWG) ein großes Anliegen, an dieser Stelle dem örtlichen Gewerbe seinen Dank auszusprechen. „Rammingen ist mittelständisch sehr gut aufgestellt“, sagte er, so könne er an eine gute Zukunft glauben, auch unter Corona-Bedingungen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen