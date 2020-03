16.03.2020

Coronafall im Hotel

120 Tests in Bad Wörishofen. Kliniken verschieben planbare Operationen

Ein Corona-Fall in einem Wörishofer Hotel hat am Wochenende zu einem ersten Massentest geführt. 120 Gäste und Angestellte des Hotels wurden getestet, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sich eine Mitarbeiterin infiziert hat. Momentan ist das Hotel isoliert. Mehr dazu lesen Sie auf Seite 25.

An den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren werden derweil alle planbaren Operationen verschoben. Die Krankenhäuser sollen dadurch für Corona-Patienten frei gehalten werden. Darüber hinaus sollen Patienten und Mitarbeiter vor einer Infektion geschützt werden. Die Kliniken konzentrieren sich auf den erwarteten und steigenden Bedarf an Intensiv- und Beatmungskapazitäten zur Behandlung von Patienten mit schweren Atemwegserkrankungen durch das Coronavirus. Betroffene Patienten können sich bei Bedarf mit ihren behandelnden Ärzten in Verbindung setzen, um weitere Handlungsempfehlungen zu erhalten. (mz)

