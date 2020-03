vor 49 Min.

Coronavirus: Apotheker als Ratgeber

Mundschutz, Handschuhe, Desinfektionsmittel – alles weg. Einige Apotheker behelfen sich und stellen selbst Mittel zur Handdesinfektion her.

Von Alf Geiger

Neulich war ein Kunde in der Eichwald-Apotheke, der alles gekauft habe, was ihn vor einer Infektion mit dem Corona-Virus schützen könnte, erinnert sich Apothekerin Claudia Biechele. Seither bleibt ihr und ihren Kolleginnen und Kollegen vor allem die ruhige und sachliche Beratung und Information. Und daran besteht nach wie vor enormer Bedarf in Bad Wörishofen. Täglich kommen mehrere Kunden auch zu Julian Raphael Wagner in die Hubertus-Apotheke und fragen nach Atemschutzmasken oder Desinfektionsmitteln.

Erste Anlaufstelle für besorgte Kunden in Bad Wörishofen

Gerade die Apotheker sind in diesen Tagen der Corona-Krise für viele besorgte Patienten die erste Anlaufstelle – für Julian Raphael Wagner macht aber gerade das seinen Beruf so schön: „Wir können die Patienten mit ihren Sorgen und Nöten abholen und mit guter Information und Beratung viele Sorgen abbauen“, weiß Wagner.

Er hat deshalb ein Informationsblatt zusammengestellt, das er an besorgte Kundinnen und Kunden verteilt und auf dem die wichtigsten Schutz- und Verhaltensregeln noch einmal übersichtlich zusammen gefasst sind. Nachdem auch in der Hubertus-Apotheke die Desinfektionsmittel schnell ausverkauft waren, stellt das Apothekenteam jetzt selbst ein Mittel zur Handdesinfektion her – wie viele andere Apotheker auch. Nachfragen lohnt sich also.

Bei der Herstellung können ihm seine Kunden sogar zusehen: Das Schaufenster der Hubertus-Apotheke erlaubt einen direkten Blick in das kleine Labor. Die Nachfrage ist enorm, sagt Wagner.

Auch bei Herbert Götze von der Sonnen-Apotheke ist viel los in diesen Tagen – aber eben nicht nur wegen der Coronavirus-Unruhe, sondern wie in den anderen Apotheken auch wegen der Jahreszeit: Wie immer am Ende des Winters und dem Übergang zum Frühling sind viele Menschen erkältet und holen sich in ihrer Apotheke die Medikamente, um ihren grippalen Infekt möglichst schnell wieder loszuwerden. Doch natürlich sei angesichts der Entwicklungen auch die Besorgnis bei Patienten groß, die bislang „nur“ über ein leichtes Kratzen im Hals oder eine triefende Nase klagen. Dann beruhigt Apotheker Herbert Götze und rät seinen Patienten, sich nicht mehr Sorgen zu machen als wirklich nötig. Gerade in Bad Wörishofen , der Stadt von Sebastian Kneipp und seiner ganzheitlichen Gesundheitslehre, ist es ja fast schon eine Selbstverständlichkeit alles dafür zu tun, um das Immunsystem zu stärken.

Wer sich an die fünf Säulen der Kneipp ’schen Lehre Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance halte, stärke sein Immunsystem und brauche sich weniger Sorgen um eine Infektion zu machen – und das beileibe nicht nur in Zeiten einer Corona-Krise, sagt der Apotheker. Auch die pflanzlichen Arzneien, die von Kneipp empfohlen wurden, sind ein gutes Mittel, um Erkältungskrankheiten vorzubeugen und auch zu behandeln.

Von der Maske bis zur Seife - alles ausverkauft

Und Herbert Götze rät auch dazu, die bewährten und oft althergebrachten Verhaltensweisen bei einer Infektion nicht zu vergessen: „Manchmal müssen wir auch daran denken, was man früher gemacht hat“, sagt der Apotheker und meint damit nicht nur bewährte „Hausmittelchen“, sondern auch eine ganz einfache Maßnahme: „Bettruhe!“, rät der Apotheker, damit sich der Körper erholen und neue Kraft finden kann. Bei allen guten Ratschlägen: Täglich kommen Kunden und Patienten in die Sonnen-Apotheke und fragen nach Atemschutzmasken und Desinfektionsmitteln aller Art: „Von der Maske bis zur Seife – alles ausverkauft“, muss Götze dann immer wieder erklären.

Nichts anderes bei Christian Reichenbach von der St.Ulrichs-Apotheke in der Gartenstadt : Neben den üblichen Arzneimitteln bekommen die Patienten hier vor allem Informationen und Tipps, wie sie sich am besten vor einer Infektion schützen können. Desinfektionsmittel und Atemschutzmasken? „Seit Tagen ausverkauft“, bedauert auch Christian Reichenbach.

Alle Apotheker waren sich aber einig: nach der ersten Welle hat die Verunsicherung offenbar etwas nachgelassen, die Informationen in den Medien haben offenbar inzwischen auch dazu beigetragen, dass viele Patienten erstaunlich gut informiert sind, hat Apotheker Anton Mittermair von der Marien-Apotheke am Rathaus beobachtet. Weil auch bei ihm seit Tagen alle Desinfektionsmittel ausverkauft sind, stellt er inzwischen selbst ein Mittel zur Hand-Desinfektion her.

Verhaltensregeln bei Corona: Bei Coronainfektion: Isolation mit Hausmitteln

Aber der dafür nötige Alkohol sei nur noch schwer zu bekommen. Für Mittermair sollte die Corona-Krise und die daraus entstehenden Versorgungslücken auch zum Anlass genommen werden, um über Grundsätzliches nachzudenken: „Die Politik sollte daraus lernen und künftig durch eine vernünftige Vorratshaltung dafür sorgen, dass solche Versorgungsengpässe gar nicht mehr entstehen können“, appelliert Mittermair. Dass auch große Teile der weltweiten Arzneimittelproduktion inzwischen nach China verlagert worden ist, kann Mittermair daher nicht verstehen: „Auch darüber sollten wir alle mal gründlich nachdenken“.

Was tun bei Verdacht auf Coronavirus ? Was tue ich beim Verdacht auf eine Corona-Infektion?

Themen folgen