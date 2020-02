vor 2 Min.

Coronavirus lähmt Tourismus

Im Allgäu gibt es erste Auswirkungen. Auch Bad Wörishofen hat Verbindungen nach China. Die Lage stellt sich aber etwas anders dar.

Von Markus Heinrich

Das Coronavirus beschäftigt die Weltgemeinschaft, auch in der Wirtschaft und der Tourismuswirtschaft. Italien setzte zwischenzeitlich nach zwei bestätigten Coronavirus-Fällen sogar den Flugverkehr zwischen Italien und China aus. In Füssen, wo die Königsschlösser chinesische Besucher in Massen locken, befürchtet man hohe Einbußen durch ausbleibende Touristen. Bad Wörishofens Kurdirektorin Petra Nocker zitiert einen Zeitungsbericht, wonach in Füssen und Schwangau Übernachtungen spürbar zurückgehen, weil die Neuschwanstein-Gäste aus China ausbleiben. „Das Problem haben wir nicht“, erklärt Nocker. Gleichwohl pflegt auch die Kneippstadt Verbindungen nach China, wenngleich in weitaus geringerem Maße. Als nächstes hatte sich eine Delegation des chinesischen Ministeriums angekündigt, welches das Symposium veranstaltet hatte, bei dem Nocker als Rednerin geladen war. Die Chinesen wollen im Mai 2020 nach Bad Wörishofen kommen. „Bis dahin haben wir dieses Virus hoffentlich unter Kontrolle“, so Nocker.

Üblicherweise präsentiert sich die Kneippstadt zum Jahresbeginn bei Leitmessen des Tourismus, wo die Welt zusammenkommt. „Bislang liegen uns keine Hinweise darüber vor, dass auf Messen ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht“, berichtet Nocker. Es sei aber nicht auszuschließen, dass eine Messe abgesagt werde, wenn das Infektionsrisiko nicht in kurzer Zeit wirksam bekämpft werden kann. „Das werden die nächsten Wochen bringen, welche wir aufmerksam beobachten“, sagt Nocker.

Festival-Macher sind oft mit Weltstars auf China-Tour

Direkt in China aktiv sind die Macher des Festivals der Nationen in Bad Wörishofen, Werner und Winfried Roch. Sie unterhalten dazu neben ihrem Stammsitz in Türkheim auch in Peking ein Büro ihrer Classic Concerts Management GmbH. Regelmäßig touren die Brüder mit Weltstars der Klassik durch China. Derzeit sehen die Klassik-Veranstalter aber kein Problem heraufziehen. „Wir sind erst ab Oktober wieder mit größeren Tourneen in China“, berichtet Werner Roch. Bei der Salamander Industrie Produkte GmbH in Türkheim behilft man sich vorerst mit Video-Konferenzen. „Von persönlichen Treffen wird abgesehen“, teilt Theresa Maurer mit.

Aktive Beziehungen zu China machen bei Salamander aber nur drei bis vier Prozent des Umsatzes aus, teilt das Unternehmen mit.

In Deutschland gibt es seit Freitag einen weiteren bestätigten Corona-Fall, erneut in Bayern, es ist der sechste. Es handelt sich um das Kind eines infizierten Mannes aus dem Landkreis Traunstein. Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat den internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Die Bundesregierung sah Deutschland gestern auf das Coronavirus sehr gut vorbereitet. Weltweit wurden bis Freitag 9800 Fälle gemeldet, davon sind 213 Menschen verstorben.

