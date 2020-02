Cytotec: Mindelheimer Klinik verwendet weiterhin umstrittenes Mittel

Plus Das wehenauslösende Medikament Cytotec steht in der Kritik. Die Mindelheimer Geburtshilfe setzt es trotzdem ein und begründet das.

Der Wirkstoff Misoprostol, besser bekannt unter der Medikamentenbezeichnung Cytotec, steht seit geraumer Zeit in der Kritik. Das Mittel wird weltweit von vielen Krankenhäusern eingesetzt, um Geburten einzuleiten. In der medialen Berichterstattung der vergangenen Wochen war immer wieder von möglichen, schwerwiegenden Komplikationen für Mutter und Kind die Rede, die das Medikament verursachen könnten.

In Mindelheim habe man seit Jahren gute Erfahrungen mit dem Medikament

Im Mindelheimer Krankenhaus wird Misoprostol weiterhin verwendet. Das bestätigt die Klinik auf Anfrage unserer Redaktion. Pressesprecherin Kirsten Boos sagt: „Die geburtshilflichen Belegärzte an der Klinik Mindelheim machen seit Jahren gute Erfahrungen mit Misoprostol.“ Komplikationen etwa wie Wehenstürme oder Uterus-Zerreißungen seien nach dem Einsatz von Misoprostol in Mindelheim bisher nicht vorgekommen.

Die Dosierung von Cytotec ist klar geregelt

In der Geburtshilfe der Klinik werde darauf geachtet, die Zahl der Geburtseinleitungen mit dem Medikament so gering wie möglich zu halten. Cytotec werde nur bei medizinischer Notwendigkeit eingesetzt – und dann in einer Dosierung von 25 bis maximal 50 Mikrogramm. Die Herztonkurve des Kindes werde vor und nach dem Medikamenteneinsatz überwacht. „Das Wohl der Patientinnen und deren ungeborener Kinder steht stets an erster Stelle.“

Kein Einsatz von Cytotec bei Vorerkrankungen

Bei einer Personengruppe setzt die Mindelheimer Klinik Cytotec nicht ein. „Wenn in der Vorgeschichte einer Patientin eine Gebärmutteroperation, zum Beispiel ein Kaiserschnitt oder eine Myomentfernung stattgefunden hat, verzichten wir auf Misoprostol“, sagt Boos.

Generell sieht das Krankenhaus den Wirkstoff als probates Mittel: Misoprostol sei das von der Weltgesundheitsorganisation ( WHO ) „ausdrücklich empfohlene“, wissenschaftlich „in hervorragenden Studien erprobte“ Medikament der ersten Wahl zur Geburtseinleitung.

