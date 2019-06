vor 44 Min.

Da spricht die Seele zur Seele

Der Gesangverein Köngetried wird 125 Jahre alt und feiert mit musikalischen Gästen

Von Maria Schmid

Mit dem Lied „Drei schöne Dinge fein“ von Daniel Friderici waren zwar nicht die drei Chöre gemeint, die im übervollen Saal im „Goldenen Adler“ in Unteregg ihrer Freude über das Jubiläum zum Ausdruck brachten. Sie sangen mit voller Überzeugung: „Wir lieben sehr im Herzen, drei schöne Dinge fein. Sie wenden Leid und Schmerzen, wenn sie beisammen sein. Die liebliche Musik, ein freundlicher Anblick, ein guter, frischer, kühler Wein…!“

Dafür gab es einen ganz besonderen Anlass, denn die Sängerinnen und Sänger vom „Gesangverein Köngetried“ hatten allen Grund zu feiern. Sie blicken auf stolze 125 Jahre des Bestehens zurück. Das feierten sie gebührend und in gewohnt herzlicher Atmosphäre mit viel Gesang und Fröhlichkeit.

Als Gäste eingeladen hatten sie die sangesfreudigen Chorkollegen vom Männergesangverein Markt Rettenbach unter der Leitung von Lorenz Kohler, am Klavier unterstützt von Engelbert Kohler. Außerdem kamen fünf Sängerinnen und zwei Sänger als „flotter Ableger“ der Sängervereinigung Mindelheim, die man einfach dabei haben muss, schließlich ist der Name „Must Have“ schon ein Versprechen.

Josef Wiedenmann treibt sie alle zu wahren Höhenflügen an, ob mit schönen alten Weisen wie dem „Hirtenlied“ und „Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und der „Sehnsucht“ von Fred Schecher nach einem Gedicht von Joseph Freiherr von Eichendorff, in dem es heißt: „… wo die Mädchen am Fenster lauschen, wann der Lauten Klang erwacht.“ Auf eine Laute mussten die Gäste zwar verzichten, doch Heidi Mitternacht brachte ihre Gitarre mit und sang gemeinsam mit drei Mitstreiterinnen des Gesangvereins „das traurigste Lied, das wir jemals gesungen haben“, denn „In jeder Frau steckt ein Stück Hefe…“. Und die geht auf, mal mehr, mal weniger. Doch am Ende hieß es, nicht nur bei der Frau, sondern auch beim Mann. Welch ein Trost.

Diese Überraschungsnummer war ein voller Erfolg und bekam natürlich sehr viel Beifall. Hatte das mit dem frechen „Hahn von Onkel Giacometto“ zu tun, den die Sänger aus Markt Rettenbach auf die Bühne stellten? Er brachte jedenfalls mit seinem frechen Krähen seine Hennenwelt ganz schön durcheinander und erreichte, dass sie alle in ihn verliebt waren. Ein herrlich frech-fröhliches Gegackere war das Ergebnis.

Die Markt Rettenbacher brachten auch die Sopranistin Marion Holdenried mit. Sie erzählte mit ihrer klaren Stimme vom Frühling im Prater von Wien, denn dort blühen schon die Bäume. Die Musik von Robert Stolz und der Refrain-Gesang der Männerstimmen brachten die Gäste dazu, eifrig mitzusingen. Ganz anders das Lied „Wo Liebe ist, wird Frieden sein“ mit der schönen Tenorstimme von Wolfgang Sittny, der den Solopart übernahm. „Must Have“ stellte fest „The Lion Sleeps Tonight“. Dann ließen sie mit „When I’m Sixty-Four“ und „Ob-la-di, Ob-la-da“ die Beatles grüßen und den „Lollipop“ rot aufleuchten.

Der absolute Höhepunkt war das von allen drei Chören gesungene „Adiemus“, das Thema vom „Songs of Sanctuary“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Dirigiert wurde es von Lorenz Kohler. Am Klavier saß Josef Wiedenmann, am Cajon Axel Milhard. Das Solo an der Altflöte spielte sehr einfühlsam Armella Wißmiller und Heidi Mitternacht begleitete mit ihrer Gitarre.

Doch es gab an diesem Jubiläumsabend außer vielen schönen Liedern auch Sängerinnen, die geehrt wurden. Antonie Mayer, Anneliese Mayer, Irmgard Mayer und Claudia Holzheu sind Gründungsmitglieder. Sie gehörten zu den ersten Sängerinnen, die vor 40 Jahren den reinen Männerchor unterstützten. Diese besondere Ehrung nahm Brigitte von Kirschbaum vor. Sie ist zweite Vorsitzende im Augsburger Sängerkreis und Vizepräsidentin vom Chorverband Bayerisch Schwaben. Sie sagte: „Musik ist eine Weltsprache und braucht nicht übersetzt zu werden. Da spricht die Seele zur Seele.“

Hans Georg Wawra, Zweiter Bürgermeister und der Vorsitzende der Sängervereinigung in Mindelheim, kam als „Pate“. Die Sängervereinigung hatte vor 125 Jahren die Patenschaft für den Gesangverein Köngetried übernommen. Es waren sehr kreative und geschichtsträchtige Jahrzehnte. Davon berichtete Norbert Holzheu, einer der drei Vorsitzenden des Gesangvereins Köngetried aus der umfangreichen Chronik. Dabei erwähnte er natürlich, dass die weltberühmte Opernsängerin Irmgard Seefried 1919 in Köngetried geboren wurde, wo ihr Vater zehn Jahre lang eng mit dem Chor verbunden war, bis er 1923 an die Bad Wörishofer Schule versetzt wurde.

Eng verbunden bleiben gewiss weiterhin die Gäste mit den Sängern aller Chöre. Es heißt nicht umsonst in der ersten und letzten Zeile des Liedes von Johann Gottfried Seumes: „Wo man singt, da lass Dich ruhig nieder. Böse Menschen kennen keine Lieder.“ Das bestätigte auch Karin Schmalholz, Bürgermeisterin von Apfeltrach, indem sie betonte: „Musik macht fröhliche Menschen und fröhliche Menschen sind schön!“

