00:31 Uhr

Dali und die Bibel

Der Prediger Salomo, gemalt von Salvador Dali. Auch dieses Werk ist in Bad Wörishofen zu sehen.

Werke des Meisters in der Erlöserkirche Bad Wörishofen

„War Salvador Dali nicht ein Dandy und exzentrischer Lebemann? Kann Dali wirklich eindrucksvolle, gar inspirierte Bilder zur Bibel gemalt haben?“ Oft werden Pfarrer i.R. Herbert Specht, ein ausgewiesener Kenner und Sammler Dalis, solche und ähnliche Fragen gestellt. Sieht man die Bilder seines Zyklus „Biblia Sacra“ an, wird man von solchen Vorurteilen schnell wegkommen, antwortet er dann und beweist dies mit einer Ausstellung der Dali-Werke zwischen dem 11. August und dem 15. September im evangelischen Gemeindezentrum von Bad Wörishofen.

Da erkennt man: Menschen haben immer auch eine andere Seite. Dali war auch ein tief spiritueller Mensch. Kunstgespräche mit Herbert Specht sind am 22. und 29. August im Gemeindezentrum. Schließlich wird auch bei den Predigten am 11., 18. und 25. August sowie am 1. September jeweils ein Bild Salvador Dalis im Mittelpunkt der Predigt stehen.

Die Vernissage findet am Sonntag, 11. August, 11.15 Uhr im Gemeindezentrum statt. Führungen jeweils nach den Gottesdiensten am 18. und 25. August sowie am 1. September, oder für Gruppen nach Vereinbarung (Telefonnummer 08247/9985290). Öffnungszeiten der Ausstellung: Sonntag 11.15 bis 13 Uhr; Montag 10 bis 12 Uhr; Mittwoch 10 bis 12 und 15 bis 17 Uhr; Freitag 10 bis 12 Uhr. (mz)

Themen Folgen