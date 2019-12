vor 49 Min.

Damit Unsichtbares sichtbar wird

Ein Doppeljubiläum wird im Krippenmuseum mit einer Sonderausstellung gefeiert

Von Reinhard Stegen

Warum ausgerechnet Mindelheim zu einem Zentrum leidenschaftlich gepflegter Krippenkultur ohnegleichen wurde, wird sich rational nie ganz erklären lassen. Was ihren Ursprung auslöste, ihre Entwickung begünstigte und ihre Blüte in jüngerer Vergangenheit förderte, war Gegenstand der Festreden zur Eröffnung der Sonderausstellung „Doppelt Grund zum Feiern – 30 Jahre Schwäbisches Krippenmuseum 50 Jahre Krippenfreunde Mindelheim“ in der Jesuitenkirche.

Bürgermeister Stephan Winter hob ab auf die parallelen Stränge der Geschichte: den des Schwäbischen Krippenmuseums und des Vereins der Krippenfreunde Mindelheim, die heuer in ein gemeinsames Jubiläum münden.

Ganz besonders freue ihn der große Zuspruch, den das Krippenmuseum nach seiner Wiedereröffnung vor einem Jahr erfahre. Bereits Anfang des Jahres sei die Besucherzahl von 10.000 überschritten worden. Stolz sei man auch, dass das Krippenmuseum Mindelheims die zweitbedeutendste Sammlung nach der des Bayerischen Nationalmuseums beherberge, welche als künstlerisch wertvollste weltweit gilt. Georg Weiher, Vorsitzender der Krippenfreunde Mindelheim, ließ noch einmal im Detail die Entstehung seines Vereins Revue passieren, die auf eine Ausstellung in der örtlichen Sparkasse auf Initiative von Richard Böhm 1967 zurückgeht. Eine dauerhafte Krippenausstellung im Heimatmuseum zu installieren hatte zeitgleich auch dessen damaliger Leiter Erwin Holzbaur. Allerdings dauerte es dann noch gut zwanzig Jahre, bis diese Abteilung in einem eigenständigen Museum aufging. 1989 wurde es in den ehemaligen Colleg-Räumen als „Schwäbisches Krippenmuseum“ eröffnet.

Den Gründen für die steil ansteigende Popularitätskurve schwäbischer Krippenkunst mit der Stadt Mindelheim im Zentrum ging Kulturamtsleiter Christian Schedler auf den Grund. Obwohl die Geburt Christi und ihre Darstellung in der Kunst auf eine noch viel längere Tradition zurückblicke, hätte die Krippe als „statisches Figurentheater“ in der Zeit der Gegenreformation durch die Jesuiten eine erste große Welle der Aufmerksamkeit hervorgerufen. Nicht zuletzt sei es darum gegangen, das Unsichtbare – was geglaubt wird – sichtbar zu machen in einem „Bühnenbild langer Haltbarkeit“. Viel später dann, im 20. Jahrhundert habe die aufkommende allgemeine Begeisterung für Modellbau und naturgetreue Nachbauten die Krippenkunst zusätzlich beflügelt. Der Ideenreichtum bei der bildlichen Umsetzung des einen Themas beeindrucken, machen es für den in der Krippenkunst wenig Bewanderten nahezu unmöglich, die Exponate einzuordnen. Diese Aufgabe leistet das Austellungskonzept von Museumsleiterin Friederike Haber mit einer bemerkenswerten Auswahl und begleitenden Texten die kategorisieren, zugleich aber auch als verbindende Elemente der Ausstellung wirken.

Zum Ausdruck kommen dabei auch die Hintergründe, Geschichten und manche Schicksale, die sich hinter den Ausstellungsstücken verbergen. Aus Anlass des Doppeljubiläums präsentiert das Museum erstmals oder seit Jahrzehnten nicht mehr gezeigte Stücke, Figuren und Fragmente aus dem Depot oder von privaten Leihgebern. Mit dabei ist auch die Großkrippe von Peter Wagner, die erstmals 1993 bundesweit für Furore sorgte.