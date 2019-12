03.12.2019

Damit der Boden weiter golden bleibt

Lob für langjährige Meister und gute Werbung für das Handwerk

Von Franz Issing

„Dass mir ein Roboter einmal die Haare schneidet oder meinen tropfenden Wasserhahn repariert, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen“, orakelte Manfred Schilder bei der Verleihung goldener Meisterbriefe sowie der Auszeichnung verdienter Ehrenamtsträger und Jubilare im Silvestersaal. Der Memminger Oberbürgermeister prophezeite dem Handwerk auch in Zukunft „goldenen Boden“ und gratulierte den Altmeistern zu ihrer Lebens- und Ausbildungsleistung.

Ähnlich äußerte sich beim Festakt in Mindelheims guter Stube auch Vizelandrätin Marlene Preißinger: „Das schwäbische Handwerk hat wesentlichen Anteil daran, dass es der Wirtschaft im Unterallgäu gut geht“, betonte sie. Respekt und Anerkennung zollte den Altmeistern auch Mindelheims dritter Bürgermeister Roland Ahne, der bedauerte, dass das in der wirtschaftlichen Oberliga spielende Handwerk vielfach unterrepräsentiert sei.

Eigentlich hätte Alexander Hold eine Festrede halten sollen. Doch der als Fernsehrichter bekannte Landtagsabgeordnete musste kurzfristig absagen. Für ihn sprang spontan Hans-Peter Rauch, Präsident der Handwerkskammer von Schwaben ein. Rauch sprach sich mit Nachdruck für die Bewahrung der größten Schätze des Handwerks, den Meistertitel und das Ehrenamt aus. Der Präsident sah es sehr kritisch, dass für viele Schüler und ihre Eltern ein Studium noch immer erste Wahl ist. Dabei würde verkannt, so Rauch, dass akademische und berufliche Bildung formal schon längst gleichwertig seien.

Mit der von der Bundesregierung per Gesetz als Ergänzung zum Meistertitel ins Auge gefasste Berufsbezeichnung „Bachelor Professional“ erklärte sich der Kammerpräsident grundsätzlich einverstanden. Optimistisch stimmt Rauch das dritte handwerksrelevante Gesetz. Danach soll die Meisterausbildung finanziell mehr gefördert und die Kosten für das Meisterstück vom Staat übernommen werden. Dies sei so, der Präsident ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur kostenlosen Meisterausbildung, wie das beim Studium schon üblich sei.

In seinem Grußwort übte Kreishandwerksmeister Robert Plersch einmal mehr Kritik an der ausufernden Bürokratie: „Ich habe den Eindruck, dass Vorschriften und Regeln nach wie vor Wagenweise aus Brüssel importiert und diese mit deutscher Gründlichkeit akribisch umgesetzt werden“, sagte er. Das duale Ausbildungssystem „Azubi-Geselle-Meister“ so Plersch, habe sich bewährt und sei das Beste überhaupt. Auch in zig Jahren sieht er das Handwerk noch als „Rückgrat der Gesellschaft“. Von der Politik wünscht er sich Rahmenbedingungen für ein wirtschaftliches Umfeld, in dem sich Leistung wieder lohnt und das Handwerk als Erfolgsgarant wahr- und ernst genommen wird.

Schließlich schlug die Stunde der Altmeister. Gottfried Voigt, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim entzündete ein Feuerwerk an Ehrungen und begleitete es mit launigen Kommentaren. Verliehen wurden 25 goldene Meisterbriefe, ein Ehrenmeisterbrief, eine Ehrenurkunde sowie zwei silberne und eine goldene Ehrennadel für langjährige Mitarbeit in den Innungen.

