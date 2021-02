09:05 Uhr

Damit der Einkauf nicht zum lebensgefährlichen Risiko wird

Einmal in der Woche kauft Myriam Erhardt vom Helferkreis Türkheim für ein älteres Ehepaar Lebensmittel ein. Aufgrund ihres Alters und wegen Vorerkrankungen trauen sich die beiden Empfänger derzeit kaum noch unter Menschen.

Von Sabine Schaa-Schilbach

Er ist 84 Jahre alt, sie 82. Das Türkheimer Ehepaar verbringt aus verschiedenen Gründen seit Ausbruch der Pandemie die meiste Zeit in der Wohnung und meidet die Öffentlichkeit. Ihren Namen wollen sie lieber nicht in der Zeitung lesen. „Wir warten sehnsüchtig aufs Impfen“, sagen sie. Seit mehr als zwei Wochen sind sie dafür angemeldet, einen Termin haben sie aber noch nicht bekommen.

Sie haben große Angst vor einer Ansteckung. Der Ehemann ist selbst Arzt, kann Vorerkrankungen und eigene Risiken gut einschätzen und sagt: „ Corona hindert mich daran, unter Menschen zu gehen, wegen des Abstands.“ Seit fast einem Jahr geht ihm das nun so: „Zum Glück haben wir einen Garten, dort kann ich spazieren gehen und an die frische Luft.“

Der Türkheimerin geht es vor allem darum, ihren Mann nicht mit Corona anzustecken

Seine Ehefrau traut sich etwas weiter von zuhause weg. „Zwei oder zweieinhalb Kilometer bin ich hier öfter unterwegs. Da geht es mir dann besser.“ Sobald sie anderen Menschen näher käme, setze sie ihre FFP2-Maske auf. Dabei geht es ihr vor allem um ihren Mann. „Ich habe Angst, ich könnte ihn anstecken“, sagt sie. Und dass sie ihre Situation seit Anfang Dezember als besonders schlimm empfinde.

Deshalb haben sich die beiden beim Helferkreis Türkheim gemeldet. Einmal in der Woche kauft Myriam Erhardt die notwendigen Lebensmittel für das Paar ein. Der Helferkreis hat damit sein Engagement vom Beginn der Corona-Beschränkungen wieder aufgenommen, nachdem es den Sommer über weniger Bedarf gegeben hatte und der Einkaufsdienst vorübergehend eingestellt war. Damals im März seien es zehn Haushalte gewesen, die den Service in Anspruch genommen hätten. „Der Radius ging bis nach Mindelheim“, erinnert sich Myriam Erhardt. Als Gründe für die Einstellung nennt sie, dass die Hilfe aus der Nachbarschaft und von Angehörigen für die Betroffenen wohl zugenommen hätte, sobald sich alle an die neuartige Corona-Situation gewöhnt hätten. Und wahrscheinlich hätten sich auch im Lauf der Monate einige Betroffene selbst wieder unter Menschen getraut.

Derzeit nehmen drei Parteien aus dem Raum Türkheim die Dienste des Helferkreises in Anspruch

Die Mitarbeiterinnen im Helferkreis Türkheim teilen sich in die Gruppe der Flüchtlingshelferinnen und die der gut zehn Einkaufshelferinnen auf. „Ein paar Buben sind auch dabei“, sagt Myriam Erhardt. Das Angebot für Helfer und Betreute umfasse Türkheim mit seinen Ortsteilen Bahnhof und Berg und bei Bedarf auch Irsingen. Aktuell nähmen das Einkaufshilfe-Angebot nur drei Parteien in Anspruch. Ein gutes Zeichen.

„In weiser Voraussicht“ habe sie schon im vergangenen November die jetzt Vorschrift gewordenen FFP2-Masken bei der Gemeindeverwaltung angefragt, „für die Helferinnen und Helfer und, ganz wichtig, für deren Schützlinge“, sagt Myriam Erhardt. So sind alle gut geschützt.

Auch die beiden älteren Eheleute tragen an diesem Tag die neuen FFP2-Masken. Sie kommen mit ihnen gut klar und sind erleichtert darüber, dass es diesen besseren Schutz jetzt gibt. „Und wir sind froh, dass Frau Erhardt uns anruft und uns dann den Einkauf bringt“, sagen sie zum Abschied.

Die Helfer können Lebensmittel von den örtlichen Supermärkten besorgen. Ferner ist es möglich, Backwaren der Bäckerei Lupp sowie ungekühlte Lebensmittel vom Sieben-Schwaben-Gemüse zu bestellen. Bei Bedarf oder Nachfragen über den Ablauf dieses Einkaufsdienstes können sich die Bürger gerne melden. Herzlich willkommen sind auch Helferinnen und auch Helfer, die den Einkaufsdienst unterstützen möchten.

Erreichbar ist der Helferkreis Türkheim unter der Telefonnummer 0162/5637725.

