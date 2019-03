vor 10 Min.

„Damit die Wertach wieder leben kann“

Aus Sicht der Wertachfreunde und der Grünen in Türkheim verträgt die Wertach kein zusätzliches Wasserkraftwerk am Walterwehr. Die Bayerische Landeskraftwerke (LaKW) will fünf Millionen Euro in ein „ökologisches Vorzeigeprojekt“ investieren. Die für März geplante Bürgerinformation muss verschoben werden.

Das Wasserwirtschaftsamt will am Wertachufer die starre Uferbebauung abbauen. Das Kraftwerk spielt dabei zwar keine Rolle – im Gemeinderat aber schon.

Von Alf Geiger

Das geplante Wasserkraftwerk an der Wertach beim Walterwehr beschäftigt auch den Türkheimer Gemeinderat – sogar dann, wenn es gar nicht auf der Tagesordnung steht.

Denn eigentlich wollte Philipp Clermont vom zuständigen Wasserwirtschaftsamt (WWA) Kempten die Türkheimer Gemeinderäte lediglich über bevorstehende ökologische Maßnahmen im Uferbreich der Wertach zwischen der Amberger Brücke und der Kneippanlage bei Irsingen informieren.

Die Wertach soll sich ihren natürlichen Lauf zurück erobern können

Dort will das Wasserwirtschaftsamt in den nächsten Jahren gezielt dafür sorgen, dass die Wertach wieder mehr Platz für ihre „natürliche Entwicklung“ bekommt. Bislang handle es sich dabei zwar nur um „erste Ideen“, doch das WWA wolle sich im Gemeinderat absichern, wie die Türkheimer Bevölkerung einer solchen Maßnahme grundsätzlich gegenüber stehe.

„Das hat nichts mit dem geplanten Kraftwerk beim Walterwehr zu tun“, beeilte sich Clermont gleich zu Beginn seiner Erklärungen zu versichern. Im genannten Bereich will die Behörde durch bauliche Eingriffe dafür sorgen, das die Wertach als „dynamisches System“ wieder mehr Platz bekommt, um sich seinen eigenen Lauf zu suchen.

Durch eine Hochwasserrinne werde die Voraussetzung geschaffen, damit der Fluss sich dann ausbreiten kann, wenn er größere Wassermengen transportiert. Dazu werde die starre Uferbebauung abgebaut und der bei Spaziergängern so beliebte Wertach-Wanderweg um einige Meter verlegt. Um die Strömung der Wertach entsprechend zu lenken, sollen sogenannte „Buhnen“ aus Steinen in den Flusslauf eingebracht werden.

Wichtig für das Wasserwirtschaftsamt und genauso wichtig auch für die Gemeinderäte ist, den direkten Zugang zur Wertach für die Menschen zu ermöglichen – das wurde bei der jüngsten Gemeinderatssitzung deutlich.

Ob dies dann später mal mit einer Treppe geschieht oder ob es eine andere Möglichkeit gibt, das soll dann mit einem entsprechenden Gutachten erst noch geklärt werden.

Wichtig für Clermont und das Wasserwirtschaftsamt: „Die Wertach soll sich in diesem Bereich wieder durch ihre eigene Kraft natürlich entwickeln können.“

Aber es werde wohl mindestens bis ins Jahr 2021 dauern, bis aus den bisherigen Planungs-Ideen dann auch tatsächliche Baumaßnahmen werden. Bürgermeister Christian Kähler fasste die positive Stimmung im Gemeinderat zusammen: „Wir sorgen mit dieser Maßnahme dafür, dass die Wertach wieder leben kann.“

Grünen-Gemeinderätin Gudrun Kissinger-Schneider machte dann – auch im Namen der Wertachfreunde – deutlich, dass sie „grundsätzlich jede Maßnahme zur Verbesserung an der Wertach“ begrüße: „Das macht sehr viel Sinn“, lobte sie dann auch die geplante Uferöffnung. Allzu sehr wollte sie dann aber nicht in die Lobeshymnen für das WWA einstimmen: „Das ist schließlich eine der Pflichtaufgaben der Behörde, die jetzt endlich angegangen wird“, so Kissinger-Schneider.

Geplante Bürger-Information zum Wertach-Kraftwerk wird verschoben

Und, schon mal in Schwung, konnte sich die Grünen-Rätin einen Schlenker in Richtung Wertach-Wasserkraftwerk nicht verkneifen: Angesichts der Pläne der Bayerischen Landeskraftwerke (LaKW), die hier ein Wasserkraftwerk bauen will, hält die Grüne den zeitlichen Ablauf der vorgeschlagenen Uferöffnung für „kontraproduktiv“ zu den Plänen des Kraftwerkes. Kissinger-Schneider ließ auch keinen Zweifel daran, dass Wertachfreunde und die Türkheimer Grünen nach wie vor alles andere als begeistert von den Plänen sind. Der Grünen Ortsverband hat bereits juristische Schritte angekündigt.

Schon in diesem März hatte die LaKW eigentlich geplant, die Türkheimer Bevölkerung in einer öffentlichen Veranstaltung über das geplante Kraftwerk am Walterwehr und die Maßnahmen drum herum zu informieren, am besten zusammen mit dem WWA Kempten zu dessen vorgesehenen ökologischen Umgestaltungen an der Wertach.

LaKW-Geschäftsführer Thomas Liepold bedauert sehr, dass das nicht mehr klappt: „Durch den überraschenden Ausfall unseres bisherigen Ingenieurbüros sind wir jetzt auf der Suche nach einem neuen Büro für die weiteren Planungen. Dies hat nach der „Vergabeordnung für öffentliche Aufträge“ zu erfolgen und nimmt wegen der vorgeschriebenen Fristen mehrere Monate Zeit in Anspruch“, so Liepold auf Anfrage der MZ.

Die Info-Veranstaltung werde deshalb wohl erst im April oder Mai stattfinden können.

Wie mehrfach berichtet, will die Bayerischen Landeskraftwerke (LaKW) am Walterwehr in ein neues Wasserkraftwerk mindestens fünf Millionen Euro investieren, das eine Turbine mit 16 Kubikmeter Wasserdurchfluss antreiben soll.

„Wir sind unverändert davon überzeugt, dass ein Kraftwerk am Wehr Türkheim sowohl ökologisch als auch ökonomisch Sinn macht“, sagt LaKW-Geschäftsführer Thomas Liepold: „Wir halten deshalb an der Absicht fest, die dort früher betriebenen beiden kleinen Kraftwerke durch ein modernes, ökologisch verträgliches Kraftwerk mit deutlich höherer Leistung zu ersetzen“.

Das neue Wertach-Kraftwerk soll regenerativen Strom für rund 800 bis 1000 Privathaushalte produzieren und laut Liepold ein „ökologischen Vorzeigeprojekt“ werden.

