vor 34 Min.

Daniel Pflügl (Grüne)

Weil ich hier geboren bin, meine Heimat liebe und schon immer daran interessiert war, mein direktes Lebensumfeld mitzugestalten. Dies tue ich seit zwölf Jahren als Kreisrat aktiv an verantwortlicher Stelle und möchte künftig gerne noch mehr Verantwortung für unseren Landkreis übernehmen.

In der Kommunalpolitik kann ich vor Ort mitgestalten. Und ich kann im Dialog mit Bürgern Ideen entwickeln, die dann unser Lebensumfeld positiv beeinflussen. Veränderungen werden unmittelbar sichtbar und der direkte Kontakt zu den Menschen ist hier viel einfacher.

Ich bin davon überzeugt, dass unser Landkreis am dringendsten ein funktionierendes soziales Miteinander braucht, in dem nicht beispielsweise Alt gegen Jung und Verbraucher gegen Landwirte aufgehetzt werden. Am wenigsten brauchen wir Hetzer an den politischen Rändern.

Zunächst möchte ich mich bei den Bürgermeistern im Landkreis und bei den Mitarbeitern im Landratsamt, in den Krankenhäusern und Pflegeheimen, im Bauhof etc. vorstellen und um Vertrauen werben. Ein offenes, ehrliches und kooperatives Miteinander ist Grundlage jedes Erfolges.

Eine Schlagzeile wie „Landrat Helfert holt eine Fachhochschule ins Unterallgäu“ oder „Landrat Helfert schafft zusammen mit dem Kreistag kommunale Wohnungen“ wären Ausdruck erster Erfolge.

Natürlich zehn. Klimaschutz ist das drängendste Problem der Menschheit. Wenn wir den Temperaturanstieg nicht wenigstens auf 1,5 Grad eingrenzen, dann brauchen wir uns um keine anderen Sachen mehr Gedanken machen. Dann wird unser Planet in weiten Teilen unbewohnbar mit allen verheerenden Folgen für nachfolgende Generationen.

Der Fall der Berliner Mauer und die Wiedervereinigung Deutschlands. Weil ich mir das schon als junger Mensch immer gewünscht habe, aber den Glauben daran schon verloren hatte. Am historischen Silvester 1989 /90 war ich am Brandenburger Tor dabei und durch und durch ergriffen.

Björn Höcke tut mir leid – weil er als Geschichtslehrer ja bestens informiert ist über die Nazi-Verbrechen und trotzdem Dinge erzählt, die menschenverachtend und geradezu abstoßend sind. Er tut mir leid, weil er nicht in der Lage ist, seine Intelligenz sinnvoll einzusetzen.

Ich komme mit allem klar. Twitter ist nicht so mein Ding, aber Facebook und Instagram nutze ich schon. Die persönliche Begegnung mit Freunden ist mir jedoch am allerliebsten. Da gibt es nicht nur Worte, sondern auch Gesten und die Kommunikation ist ehrlich und direkt.

Natürlich habe ich schon etwas Verbotenes getan – so wie wohl die meisten Leserinnen und Leser auch. Mit 15 rauchen, nachts mit Freunden ins Freibad einsteigen und eine Runde schwimmen … da könnte ich mehrere Dinge aufzählen. Aber ich schätze, das meiste ist glücklicherweise schon verjährt.