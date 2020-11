18.11.2020

Danke, Jogi!

Gerade mit einem Kumpel telefoniert, natürlich auch Fußball-Experte so wie wir alle. Themen: Unsere Nationalmannschaft und das 0:6 gegen Spanien. Die Spieler, alles Luschen. Da hätten ja wir noch mitspielen können! Und wohl kaum schlechter ...

Von Alf Geiger

Und wie soll das jetzt mit unserem Bundestrainer-Kollegen Jogi Löw weitergehen?

Hast Du Schweini als Experte (also einer von uns!) im TV-Studio gesehen?. Sehr souverän. Aber diese Jacke! Und das Hemd erst ...

Und dann die Interviews, Toni Kroos und Manu Neuer. Und dann erst Jogi. Mit einer Hautfarbe, als hätte er dringend mal wieder eine Nivea-Gesichtsmaske högschd nötig. Was für ein Debakel ...

So ging das hin und her und nach gut 20 Minuten haben wir uns verabschiedet. Und das Unglaubliche ist tatsächlich passiert: Wir haben in all der Zeit nicht eine Silbe über Corona usw. geredet. Hosianna! Danke, Jogi.

Aber es hätten trotzdem nicht gleich sechs Stück sein müssen ...

