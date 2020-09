vor 31 Min.

Dann eben kein „O’zapft is“ heute für den Ramminger Rappenbauer

Alfred Waltenberger und sein Sohn Martin mit den Rössern Sangria und Dubai. Statt auf dem „Rappenbauer“-Hof in Rammingen wären alle vier heute viel lieber in München und würden des Festzug zum Oktoberfest anführen.

Plus Alfred Waltenberger aus Rammingen freut sich jedes Jahr auf den Tag, wenn er seine Rösser anspannt und den Festzug quer durch München zur Theresienwiese anführt. Dass dies heute nicht so sein wird, ist immer noch unglaublich.

Von Alf Geiger

Es ist nur ein sehr, sehr schwacher Trost für Alfred Waltenberger (56) und seine ganze Familie, dass sie den heutigen Samstag ganz gemütlich zuhause in Rammingen genießen können. Normalerweise wäre schon tagelang vorher viel zu tun gewesen, um „Sangria“ und „Dubai“ so herzurichten, dass sie wie jedes Jahr eines der beliebtesten Fotomotive hergeben, wenn sie prächtig geschmückt den Festwagen zur Theresienwiese ziehen. Sangria und Dubai sind Pferde, ihre Rasse nennt sich „Süddeutsches Kaltblut“. Doch ganz so einfach ist es nicht.

Die beeindruckenden Rösser aus Rammingen sind immer die Stars beim Festumzug zum Oktoberfest

Sangria und Dubai sind nicht „nur“ Pferde – hinter dieser allgemeinen Bezeichnung verbirgt sich wohl das, was mit dem Wort „beeindruckend“ noch am besten beschrieben ist. Sangria und Dubai sind beeindruckend riesige Rösser – und normalerweise wären sie heute wieder die Stars des Festzuges, mit dem das Münchner Oktoberfest traditionell eröffnet wird.

Dass daraus diesmal nichts wird, scheint die beiden Rösser nicht groß zu kümmern. Oder doch? Ihr Besitzer und Züchter, der Ramminger Landwirt Alfred Waltenberger, ist sich da gar nicht so sicher: Eine gewisse Unruhe spürt er schon an seinen Pferden. Ob das die coronabedingt ausgefallene Wiesn ist?

Seit Jahren gehören Alfred Waltenberger und seine „Süddeutschen Kaltblüter“ zu den Hinguckern beim Festumzug zum Oktoberfestauftakt. In diesem Jahr müssen die Rösser coronabedingt im Stall bleiben.

„Vielleicht“, sagt Alfred Waltenberger schmunzelnd, als er dem Pferd ein Halfter anlegt und zum Fototermin extra für die MZ-Leser auf die Weide vor dem Stall führt.

Beeindruckend, wie spielerisch und vertraut er dabei mit dem Pferd umgeht, das immerhin eine Tonne Gewicht auf die Waage bringt. „Die sind ganz brav“, sagt Martin Waltenberger, als er „Sangria“ am Halfter nach draußen führt. Und tatsächlich wirken die beiden riesenhaften Hengste ganz entspannt und gelassen – Eigenschaften, die ihnen buchstäblich im (Kalt-)Blut liegen.

Denn diese Pferderasse wird schon seit Menschengedenken in der Landwirtschaft als Arbeitspferde eingesetzt und gerade beim Holzrücken im Wald sind die großen Tiere eine große Hilfe, wenn es darum geht, tonnenschwere Baumstämme zu bewegen, ohne den Waldboden mit schweren Maschinen traktieren zu müssen.

Die Kaltblüter aus Rammingen sind ganz heiß auf das Münchener Oktoberfest

Auch auf dem Hof der Familie Waltenberger standen schon seit Generationen solche Arbeitspferde, woher auch der Hofname „Zum Rappenbauer“ stammt. Doch erst mit der Hochzeit von Michaela und Alfred Waltenberger kam so richtig Schwung in die Zucht der Süddeutschen Kaltblüter auf dem Ramminger Hof – denn (so wollte es offenbar der Liebesgott) während Alfred Waltenberger bis dahin nur Hengste besaß, brachte seine Ehefrau einige Stuten mit. Der Erfolg steht heute in den Ställen: Wunderschöne, riesige Rösser, die in den Jahren immer wieder auch mit angesehenen Züchterpreisen auf sich aufmerksam machten.

Wenn Mutter und Vater schon so pferdebegeistert sind, dann verwundert es nicht, dass auch die Kinder – zwei Söhne und drei Töchter – begeisterte Pferdeliebhaber geworden sind. Der 24-jährige Martin hat Forstwirtschaft gelernt und ist schon von seiner Statur her geradezu prädestiniert, um sich von den riesigen Rössern nicht einschüchtern zu lassen. Auch der 19-jährige Johannes ist der Landwirtschaft treu und arbeitet als Landmaschinentechniker auf dem elterlichen Hof. Tochter Mona (30) hat als Züchterin schon Erfolge gefeiert und auch die beiden Schwestern Franziska (27) und Lisa (22) sind auf dem Bauernhof zuhause, auch wenn sie sich beruflich anders orientiert haben.

Alles scheint sich beim „Rappenbauer“ um die Landwirtschaft im Allgemeinen und die Pferdezucht im Besonderen zu drehen. Im Stall muhen die Milchkühe, die Gänse marschieren stolz über den Hof, die Hunde lassen es sich gut gehen und begrüßen den Besucher freundlich. Eine ländliche Idylle, die Alfred Waltenberger durchaus zu schätzen weiß.

Nur ausgerechnet an diesem Wochenende, da hätte er die Ramminger Ruhe und Beschaulichkeit allzu gerne gegen die Hektik und den Trubel des Wiesn-Auftakts getauscht. Immerhin ist der Festzug zur Theresienweise nicht nur für zigtausende begeisterte Besucher, sondern auch für die Teilnehmer ein Höhepunkt im Kalender, auf den sich alle freuen.

Dann wird eben zuhause in Rammingen zu besonderen Anlässen angespannt, zuletzt zur Taufe der Enkeltochter Amira, die der stolze Opa hier auf dem Arm hält.

Natürlich ist er enttäuscht, natürlich wird er den Festzug mit all seinen Nebenerscheinungen vermissen: Die befreundeten Züchter, die er hier immer trifft. Die Reaktionen der Zuschauer, die den Festwagen bestaunen und die vor allem von Sangria und Dubai beeindruckt sind. Die erste Maß Bier dann im Festzelt, das Hendl, die Blasmusik... Und heute? Nix davon!

Alfred Waltenberger wird sich ablenken, natürlich gemeinsam mit seinen Pferden. Immerhin 24 Süddeutsche Kaltblüter stehen bei ihm, da gibt es immer was zu tun.

Sangria und Dubai, die riesigen Rösser, dürfen sich heute auf einen ausgedehnten Arbeitseinsatz freuen, wenn sie schon nicht den Festwagen durch München ziehen dürfen. Dürfen?

„Ja, dürfen ist schon richtig“, sagt Alfred Waltenberger. Die Rösser arbeiten gerne, sie brauchen die Bewegung, sie wollen sich abrackern, um ausgeglichen und entspannt zu sein. Und spätestens in einem Jahr – so Corona will – wird wieder angespannt und dann geht es vor dem Festwagen quer durch die Landeshauptstadt zur Theresienwiese wo es dann (hoffentlich) wieder heißt: O’zapft is!

